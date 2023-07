Séisme : une permanence de l'ADIL à Cram-Chaban ce mardi pour aider les habitants sinistrés

Depuis le 16 juin dernier, de nombreux habitants de La Laigne, de Cram-Chaban et des communes aux alentours ne peuvent plus habiter leur maison ou appartement. A La Laigne, 64 familles ont perdu leur maison, elle risque de s'effondrer, et pour 44 autres habitations, si on peut y manger, ou prendre des affaires, on ne peut plus y dormir. La problématique du relogement est au cœur de leur préoccupation depuis plus de quatre semaines.

Maison sinistrée à La Laigne rue de l'Aunis. Des étais de bois sont en place pour éviter un effondrement de la façade. © Radio France - Gérald Paris

Pour répondre aux interrogations très diverses, des uns et des autres, locataires ou propriétaires, l'Adil, l'Agence Départementale d'Information sur le Logement organise des permanences en mairie pour pouvoir répondre à vos questions.

Mardi dernier, ( le 11 juillet ) l'une d'entre elle s'est tenue à La laigne. Celle de ce mardi 18 juillet est prévue en mairie de Cram-Chaban. Si vous êtes concernés, si vous attendez des réponses à des questions bien précises, vous pouvez encore prendre rendez-vous sur internet ou en appelant au 05 46 34 41 36

Maison sinistrée rue de l'Aunis à La Laigne © Radio France - Gérald Paris

