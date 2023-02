Séismes en Turquie : des collectes et événements solidaires en Berry

Les opérations de secours se poursuivent en Turquie et en Syrie, où le bilan des deux séismes est de plus de 20.000 morts ce jeudi soir. L'aide internationale s'organise. En Berry plusieurs collectes et événements solidaires sont mis en place. À Châteauroux, l'Association sportive et culturelle turque a très rapidement commencé à récolter des vêtements, des couvertures, ou encore des produits hygiéniques, pour les bébés en particulier.

Un besoin immense

Une tente est déjà quasiment remplie avec les dons, récoltés notamment grâce aux messages diffusés sur les réseaux sociaux par des jeunes. Mais vu l'ampleur de la catastrophe, les besoins sont immenses. Il est toujours possible de déposer un don directement à l'association, située au 5 rue de la Vallée Saint Louis. Nous mettons aussi à disposition les coordonnées téléphoniques de l'association au standard de France Bleu Berry.

Par ailleurs, en solidarité, l'association maintient le repas-concert déjà prévu ce samedi 11 février à la salle Barbillat-Touraine de Belle-Isle à Châteauroux (l'entrée est fixée à 50 euros pour les plus de 18 ans).

Le Secours populaire appelle également aux dons

Le Secours populaire lance un appel aux dons financiers. Au niveau national, 100.000 euros de fonds d'urgence ont déjà été débloqués pour acheter des kits alimentaires et hygiéniques. Ils permettent aussi de mettre à l'abris les populations sinistrées. Les dons peuvent se faire notamment auprès de l'antenne du Cher par courrier (en précisant bien "fond d'urgence), ou par internet au lien suivant.