Séismes en Turquie et en Syrie : les sapeurs-pompiers du Gard sont arrivés sur place

Une semaine après les violents séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie , les sapeurs-pompiers du Gard sont arrivés à Gölbaşı (Turquie) ce lundi. Ils doivent mettre en place l'Escrim (Elément de Sécurité Civile Rapide d'Intervention Médicale), à savoir installer un hôpital de campagne de grande capacité (1.000 m²) dans la région turque d'Adiyamane. Elle sera opérationnelle dans les prochains jours et pourra accueillir près d'une centaine de patients par jour. Ce mardi, plus de 35.000 personnes sont décédées dans les deux pays.

Les sapeurs-pompiers Gardois sont arrivés en Turquie ce lundi. - Sécurité civile

Des chirurgiens, médecins, anesthésistes, infirmiers

Pour déployer cette structure hospitalière, 87 personnels sont mobilisés : 45 sapeurs-sauveteurs de la Sécurité civile et 42 sapeurs-pompiers et marins-pompiers en provenance des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l’Isère, des Landes, de Lozère, des Hautes-Pyrénées et du Bas-Rhin, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

. - Sécurité civile

"Parmi ces femmes et hommes figurent des chirurgiens, médecins, anesthésistes, infirmiers, sages-femmes, radiologues, biologistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, auxiliaires de santé, etc", précisait le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Cette opération, selon le ministère, vient compléter l’aide de la France déployée, comprenant deux détachements de recherche et secours sous décombres de la Sécurité civile comprenant 136 secouristes et 10 chiens.