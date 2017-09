Seize ans d'AZF à Toulouse : les victimes veulent une retransmission vidéo du verdict du dernier procès

Toulouse n'oublie pas ses 31 morts, ses 3.000 blessés, ses 27.000 logements sinistrés du 21 septembre 2001, lors de la catastrophe d'AZF. Jour de cérémonies dispersées et de colère car les associations ont appris que le verdict du troisième procès, dans un mois, ne serait pas retransmis à Toulouse.

Comme tous les ans , les commémorations se dérouleront en trois temps entre le rond-point du 21 septembre , le rassemblement des anciens salariés de Total et la cérémonie officielle. Mais à un mois du verdict du troisième procès de la catastrophe une polémique agite les associations. Pour des raisons avancées de coût, le tribunal à Paris ne veut pas retransmettre en vidéo ce verdict comme cela avait pourtant été le cas pour les audiences. Pauline Miranda préside l’association des sinistrés du 21 septembre, elle était notre invitée ce jeudi matin.

L'association des sinistrés du 21 septembre, accompagné du collectif "Plus Jamais ça" se réunit ce jeudi matin, comme toutes les années, au rond-point du 21 septembre, quartier Croix-de-Pierre. Seize ans après, impossible encore pour eux, et contrairement à d'autres associations, de participer à la cérémonie officielle au mémorial.

On ne se voit pas, nous victimes sinistrées, serrer la main et faire des courbettes aux dirigeants de Total. On attend la condamnation de Grande Paroisse et son directeur.