Seize nouveaux véhicules pour la flotte de la Gendarmerie du Vaucluse

Les gendarmes du Vaucluse ont présenté fièrement, vendredi 16 avril 2021, leur nouvelle flotte de 16 véhicules, dont 4 motos. Ils ont été exposés à la Brigade territoriale autonome de l'Isle-sur-la-Sorgue.

Des véhicules européens

En ce printemps 2021, une partie de la flotte des véhicules de la gendarmerie du Vaucluse a été renouvelée, avec des voitures électriques (Renault Kangoo et Zoé), affectées principalement à des missions de liaison. Ce renouvellement entre dans le cadre du plan de relance national et européen, voulu par le Ministère de l'Intérieur (auquel la flotte de gendarmerie est rattachée depuis 2008).

Pierre Gonzalvez, maire de l'Isle-sur-la-Sorgue, le colonel Le Neindre et le préfet du Vaucluse, Betrand Gaume. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Les pouvoirs publics en ont profité pour passer au "zéro émission" de gaz à effet de serre, comme l'explique le préfet du Vaucluse Benoît Gaume : "C'est une nécessité de rouler plus propre aujourd'hui. Notamment dans l'agglomération d'Avignon, où il y a un taux de particules fines très important quand il n'y a plus de Mistral."

Parmi les Françaises, il y aussi une Espagnole, une Seat Cupra. Un vrai bolide de course (montée de 0 à 100 km/h en moins de 6s), pour des interventions réactives, et qui satisfait l'Adjudant-Chef Eric, depuis 26 ans en BRI : "C'est une super voiture qui nous permet de monter en vitesse très rapidement, et qui reste bien collée à la route. On rattrape un véhicule lancé sur une distance de 1 à 3 kilomètres en moyenne."

VRI Seat Cupre de la gendarmerie. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Même si tous les véhicules ne filent pas comme la foudre, ils sont déjà opérationnels sur les routes du Vaucluse. Les Gendarmes ont profité de cette présentation pour faire un contrôle de routine. L'occasion de sortir aussi des motos Yamaha flambant neuves, histoire d’interpeller quelques automobilistes de l'Isle-sur-la-Sorgue.