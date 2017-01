Sel et produits chimiques pour déneiger routes et aéroports

53 départements sont en alerte pour une forte tempête avec vent, neige et verglas. A Cavaillon, le N°2 français du sel et des produits de déneigement attend depuis trois ans les commandes des villes, autoroutes et aéroports. Quadrimex vend 300 000 tonnes de sel par an.

A Cavaillon, la société Quadrimex est prête à répondre aux demandes des mairies, des départements, des sociétés d'autoroute ou des aéroports de Paris ou de Madrid. L'alerte météo concerne 53 départements pour une tempête violente avec du vent, de la neige et du verglas.

Quadrimex emploie cinquante personnes à Cavaillon pour fournir du sel de déneigement récolté dans deux salins de Narbonne. L'entreprise est le N°2 français du sel de déneigement et des produits déverglaçants pour les aéroports.

"On était prêts depuis trois ans car il n'y a pas eu d'hiver depuis trois ans" Gaëtan Chapeleau, directeur général de Quadrimex

Gaëtan Chapeleau Quadrimex "on vend 300 000 tonnes de sel par an" Partager le son sur : Copier

Quadrimex dégèle aussi les pistes des aéroports de Paris ou de Madrid. L'entreprise se prépare à de nouvelles commandes des aéroports dans quelques jours.

Gaëtan Chapeleau Quadrimex "Les aéroports doivent disposer de leur stock de produits deverglaçants" Partager le son sur : Copier