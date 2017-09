Selaouit en dro Diviz ar yaou | Lezenn labour, RSI, kontradoù skoazellet: setu temoù an daol-grenn

La table ronde en breton de ce jeudi était consacrée à la loi travail, au RSI et aux contrats aidés. Hag emañ ar Stad o klask espern arc'hant ha dizunaniñ an dud ? Trois intervenants étaient en direct de 19h10 à 19h30 pour débattre de la question.

Bep yaou, etre 7e10 ha 7e30 noz, e vez tabutet war France Bleu Breizh Izel. D'ar yaou 7 a viz Gwengolo e oa lusket an abadenn e mod un daol-grenn, en-dro d’ur goulenn : " « Hag emañ ar Stad o klask espern arc'hant ha dizunaniñ an dud ? »

An dud pedet

• Maiwenn Raynaudon-Kerzerho, kazetennerez evit ar gelaouenn Bretons

• Dominig Jolived, perzh er sindikad SLB

• Jean-Luc Mingan, bet dileuriad CGT er stal BMO

Selaou ouzh an diviz en-dro