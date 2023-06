Sélestat : un dispositif de téléalerte mis en place pour mieux réagir en cas de crise majeure

La ville de Sélestat a mis en place un dispositif de téléalerte pour protéger la population et leurs biens. Le

système est actif depuis fin mai et permettra aux autorités d'alerter plus rapidement la population, en cas d'évènement grave et majeur. "Ca peut être dans le cadre d'un évènement environnemental, industriel, dans le cadre d'un attentat, d'une crise sanitaire ou autre" ajoute Nadège Hornbeck, adjointe au maire de Sélestat en charge de la communication et du numérique et vice-présidente de la région Grand-Est.

La ville de Sélestat est soumise à deux Plans de prévention des risques d'inondation, le PPRI Ill et le PPRI Giessen, qui "a un caractère de torrent, on peut avoir des montées d'eaux rapides et dangereuses", explique Grégory Franz, responsable communication de la mairie de Sélestat. Mais ce n'est pas le seul danger des environs, selon lui : "Sélestat est sur le parcours des convois exceptionnels, imaginons qu'il y a un accident dans un convoi qui transporte des matières dangereuses, cela pourrait entraîner une pollution de l'air à caractère chimique, nous devons être en capacité d'informer les gens rapidement", insiste-t-il.

Mais l'idée leur est venue au moment de l'épidémie de Covid-19. "Ce type d'outil pour la campagne de distribution des masques aurait été fort utile. Egalement, il y a 30 ans, il y a eu un épisode de crue du Giessen. Avec ce type d'outil ils auraient été alertés, ils auraient pu prendre leurs dispositions et mettre leur matériel à l'abri".

Une alerte par téléphone et par mail

Le principe est simple, en cas d'incident grave, la population est d'abord appelée. Un robot lui transmet à l'oral le message de la mairie. Il faut ensuite confirmer l'avoir bien entendu et compris. Dans le cas contraire, le robot peut rappeler jusqu'à 9 fois, puis l'alerte passe par sms et par mail.

Pour pouvoir être contacté en cas de problème, chaque habitant et travailleur ou travailleuse de Sélestat doit s'inscrire sur le site de la ville ou directement en mairie : "On vous demande un certain nombre de choses, votre nom, votre prénom, votre adresse, le nombre de personnes par foyer, si vous avez des animaux par exemple", détaille Grégory Frantz, "ce type d'items permet d'obtenir une information très précise et d'être beaucoup plus efficace".

"L'objectif, c'est d'utiliser ces données uniquement en cas de crise majeure, ça ne sera pas utilisé dans d'autres cadres", insiste Nadège Hornbeck. La mairie de Sélestat annonce avoir pris ses dispositions pour éviter au maximum les fuites de données.