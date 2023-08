Sélestat : une boulangerie offre des viennoiseries aux pompiers chaque samedi depuis 62 ans

Cela fait 62 ans que ça dure et c'est une jolie histoire. Chaque samedi matin, la boulangerie Hurstel Koenig de Sélestat, dans le Bas-Rhin, offre les viennoiseries et le pain à toute la caserne de pompiers de Sélestat. Baguettes, kougelhopf, tout est gratuit. C'est l'ancien gérant, Edouard Hurstel qui a lancé la tradition il y a donc 62 ans. Et cela après une demande expresse de sa femme, Marie-Claire Hurstel, 87 ans aujourd'hui.

"Je suis de Scherwiller. Et vous savez à l'époque les villages et les pompiers c'était sacré. Alors un beau jour j'ai dit à mon mari : écoute les pompiers sont à notre service, ils sont là, ils ne sont pas payés. Donc je lui ai dis, tu sais on va leur donner le pain et la brioche à l'œil tous les samedis. Et mon mari était d'accord, et depuis, ça y est" explique-t-elle.

Depuis, la boulangerie , ouverte en 1760, a été reprise par la fille de Marie-Claire et Edouard Hurstel, Anny Koenig, l'actuelle gérante qui a maintenu la tradition. Elle donne chaque semaine du pain et des kougelhopf pour deux jours pour 14 pompiers.

"On prend un sac, on leur donne du pain pour 14 personnes, des baguettes pour le jour même, environ une douzaine, et puis pour le lendemain on met des gros pains, ça se garde. Ensuite on leur donne des kougelhopf" dit-elle.

La boulangerie Hurstel-Koenig offre le pain et les viennoiseries aux pompiers depuis 62 ans ! © Radio France - Antoine Balandra

Un geste rare

"C'est avec plaisir, on va pas chercher midi à 14h, c'est naturel. Il faut bien qu'ils aient un quatre heures. Ils donnent vraiment beaucoup de leur personne, de leur vie souvent. Donc nous on donne de la brioche, du pain, de quoi leur fait petit déjeuner, quatre heures, pour deux ou trois jours. A la longue, on apprend à les connaître. On rigole de temps en temps ensemble. Quand on voit les camions rouges passer, c'est souvent un petit coucou" rigole Anny Koenig.

Cette tradition, c'est aussi une façon de montrer la reconnaissance de la boulangerie sauvée des flammes à plusieurs reprises par les pompiers. Des pompiers évidemment très touchés par cette tradition.

"C'est très beau, et c'est devenu en plus très rare vu la conjoncture actuelle. Des gestes comme cela, on n'en trouve plus trop. On tient vraiment à remercier la boulangerie" souligne le lieutenant Thomas Glardon adjoint au chef de centre de la caserne de Sélestat. "C'est un geste très très apprécié au sein de la caserne. Les dimanches où la boulangerie Hurstel est fermée pour congés annuels, ils se retrouvent un peu comme des bébés perdus car ils n'ont pas leur petit déj" explique Antoine Koffel, pompier volontaire depuis 32 ans.

Des pompiers si reconnaissant qu'ils ont fait de l'ancienne gérante de la boulangerie la marraine du drapeau de la caserne de Sélestat.