Semaine bleue : des personnes âgées s'initient au longe côte sur l'Île-de-Ré

En ce début d'octobre, le temps est encore clément en Charente-Maritime et les participants sont des novices du longe côte, cette activité qui consiste à marcher de manière sportive dans l'eau. Aucun n'a donc revêtu une combinaison néoprène. Ces dames (il n'y a qu'un homme dans le groupe) sont en short et ciré, des chaussures de protection au pied. "On va marcher en bord de plage" annonce d'entrée Kévin, le responsable du pole adulte au Centre Social Vent-des-Îles à La Rochelle, "pour ne pas effrayer d'entrée ceux qui ne savent pas nager". Kevin accompagne un petit groupe tous les mercredi entre 17 et 18 heures pour une heure de marche sur la plage de Rivedoux.

Pour afficher ce contenu dailymotion, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

A l'occasion de la semaine bleue, pour la promotion des activités des personnes agées, Kévin a invité un autre centre social de La Rochelle, celui des Perthuis pour une sortie découverte. Le premier contact est vivifiant, les vagues sont fortes mais le petit groupe rigole bien. "C'est vraiment très agréable, je marche d'habitude sur les chemins côtiers mais pas dans l'eau" s'exclame une dame à la parka rouge. A ses cotés Reine, 74 ans tente l'expérience de l'eau : "je n'aime pas l'eau, mais j'ai voulu essayer et c'est pas mal, on est en groupe du coup on s'entraine" dit-elle dans un sourire mais avec un air pas très rassuré. Quelques pas plus loin elle confie : "je n'irai pas plus loin dans l'eau, j'ai trop peur, je ne sais pas nager".

à réécouter Quelle place pour les personnes âgées ?

C'est tout l'intérêt de l'activité : sortir de sa zone de confort grâce à l'ambiance conviviale. "C'est une activité physique en extérieur qui permet aux gens de se renforcer musculairement tout en étant dans l'eau" indique Kévin, l'animateur de longe côte. "C'est une activité idéale pour les personnes qui ne sont pas sportives, dans un collectif. Il est plus important que jamais de remettre du lien social après cette pandémie qui a isolé les personnes agées". Mauricette 72 ans confirme, elle vient marcher dans l'eau toute les semaines, et c'est un rendez-vous important dans sa vie "Moi qui suis seule, je passe de bons moments, on rit parce qu'on est un peu déséquilibré parfois, ça fait du bien aussi à la circulation du sang".

Chacun avance à son rythme et se positionne dans l'eau selon ses possibilités © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Ce lundi, les vagues sont particulièrement fortes après un week-end de tempête. Soudain, Françoise s'effondre et se relève aussitôt : "j'ai fait un plongeon roulé boulé" ! Son petit gabarit a été balayé par la houle mais la mésaventure n'entame pas son enthousiasme : "C'est un exercice de prise sur soi, il faut affronter la vague. Et puis c'est aussi un travail très musculaire au niveau des jambes, du dos et de l'engagement, c'est super". Françoise affirme qu'elle reviendra avec son mari. Elle n'est pas la seule : "même s'il y a beaucoup de vagues, et que la progression dans l'eau n'est pas facile" concède lucie, l'animatrice du centre social des Perthuis "plusieurs m'ont demandé quand aura lieu la prochaine cession, donc visiblement l'activité leur plait !" Du coup, les deux centres sociaux pourraient organiser de temps à autre des sorties longe cote communes.