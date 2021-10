Semaine Bleue : "Je rencontre peu de monde" raconte Véronique, une infirmière retraitée du Vaucluse

La 70ème édition de la Semaine Bleue débute en France. L'occasion d'informer et de sensibiliser sur les préoccupations et les difficultés des retraités. Notamment dans le Vaucluse où il devrait y avoir 192.000 seniors d'ici 2030, soit 33% de la population.

Plusieurs problématiques qui touchent les personnes âgées sont mises en avant pour cette 70e édition de la Semaine Bleue. Ce qui manque le plus à Véronique, c'est le lien avec les autres. Cette infirmière à la retraite de 70 ans. "Je rencontre peu de monde. Il faudrait que dans tous les villages il y ait un endroit où l'on pourrait se rencontrer et discuter" propose l'habitante des Taillades dans le Vaucluse. Une solitude accentuée par une "maison qui est bien quand elle est remplie des enfants et des petits enfants" mais "bien vide" autrement se désole cette maman de trois enfants et grand-mère de quatre petits-enfants.

La fracture numérique

En France, un rapport publié par la Défenseure des Droits Claire Hédon la semaine dernière, démontre une fracture numérique. Sur 2 500 personnes âgées interrogées, 30 % indiquent ne pas disposer d’un accès Internet chez elles. Daniel, 74 ans, ancien professeur de lettres modernes, le remarque bien. "J'ai eu un problème d'internet. Pour qu'un spécialiste vienne nous aider, il faut attendre des heures sur internet, répondre oui ou non à des questions. En fait c'est une machine qui nous reçoit." D'autres personnes âgées "renoncent à aller au bout de démarches sur internet ou ne le font pas parce qu'elles ne sont pas équipées" ajoute Daniel.