Semaine bleue : musique traditionnelle et en costumes pour les résidants de l' Ehpad les Fougères

Le groupe folklorique Gueurlet d'O Clain met de l'ambiance sur l'espace vert.

Lancée en 1951, cette Semaine Bleue est consacrée aux retraités et aux personnes âgées. Un peu partout en France, comme chaque année, on retrouve de nombreuses initiatives à destinations de nos séniors, qu'ils soient encore à domicile ou dans des Ehpads. L'occasion de les mettre à l'honneur, mais aussi de changer le regard qu'on peut avoir parfois sur eux. Cette Semaine Bleue est aussi l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public, les enfants. Exemple ce mercredi, à Migné-Auxances dans la Vienne, avec un groupe folklorique du Poitou qui à proposé un spectacle de danses aux résidants de l'Ephad et aux enfants du centre de loisirs. Avant un goûter concocté par les résidants : des broyés du Poitou.

