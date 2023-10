Semaine bleue : un bal tropical organisé pour des résidents d'Ehpad en Béarn

Dans le cadre de la Semaine bleue , une fête tropicale a été organisée pour des maisons de retraites ce jeudi après-midi à Mont, dans la salle des fêtes. Il y avait environ 150 personnes qui portaient chemises hawaïennes, colliers de fleurs autour du cou et sur la tête. Ces personnes âgées ont pu danser entre 15h et 17h sur des chansons qu'ils connaissaient dans une version rythmée et parfois latino. Un goûter était proposé également, arrosé de punch ou de cidre ou devin blanc selon l'envie ! L'événement était organisé par le réseau des Ehpads Béarn et Soule.

Plusieurs Ehpads ont participé