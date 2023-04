Semaine de l'eau : à la découverte des nappes d'eau souterraine du centre-Manche

Un groupe d'une vingtaine de Saint-lois a pu visiter les forages de Saint-Germain sur Sèves, deux forages qui plongent directement dans la principale nappe d'eau souterraine du département, celle de Sainteny-Marchesieux.

ⓘ Publicité

Mickael Hamel, responsable du pôle ressource du Sdeau 50 , le syndicat départemental de l'eau et Maurice Freslon, hydrogéologue, ont expliqué aux visiteurs comment se déroule la production d'eau potable dans le département de la Manche.

"Nous avons 276 points d'eau qui permettent de prélever de l'eau, qui sera ensuite traitée pour être consommée : 60% de l'eau potable dans la Manche vient des nappes souterraines, 40% des rivières."

Un tiers de l'eau potable vient des nappes du centre-Manche

La nappe d'eau du Sainteny-Marchesieux est "la principale réserve du département qui alimente 40.000 personnes à l'année et 100.000 l'été grâce aux interconnexions avec le Saint-Lois notamment. Avec les nappes de Lessay, le Merderet et le Pierrepontais, ca représente un tiers de la ressource en eau potable de la Manche."

A Saint-Germain-sur-Sèves, face au groupe de visiteurs, deux grands blocs de bétons. Ils abritent chacun un forage qui plonge à 80 mètres de profondeur dans ce sous-sol si particulier de l'isthme du Cotentin, au niveau des faluns, ces roches sédimentaires faites de débris de coquillage, qui emprisonne l'eau.

"Tout le monde a l'impression que c'est le marais qui alimente la nappe dessous. C'est vrai parfois en été. Mais la plupart de l'année, c'est le contraire. C'est la nappe qui alimente la zone des marais, c'est son exutoire".

Un groupe d'une vingtaine de Saint-Lois est venu découvrir les forages de Saint-Germain-sur-Sèves, dans les marais. du centre-Manche. © Radio France - Lucie Thuillet

Chaque litre économisé compte

La nappe d'eau souterraine de Sainteny-Marchésieux est suivie en continue depuis les années 1990. "Tous les jours, on a une vingtaine de points de mesures. Là on est revenu à une situation proche de la moyenne. Mais à la même date l'an dernier, les nappes étaient plus hautes. Derrière, a suivi un été très sec et nous avons eu des difficultés. A quelques jours près, on aurait pu avoir des coupures d'eau.

Donc si on a les mêmes conditions estivales cette année, ca pourrait être compliqué. Il faut qu'on soit vigilant dès maintenant et les quelques milliers de mètres cube qu'on peut économiser, c'est autant de disponibles pour la suite."

Du sel dans les nappes d'eau ?

A l'automne dernier, le préfet de la Manche a confié au SDEAU 50 le soin d'établir un plan de gestion de la ressource en eau, dans le département, à horizon 2050. Une étude est en cours avec l'université de Caen pour améliorer la connaissance géologique du sous-sol, notamment dans cette zone des marais appelée l'Isthme du Cotentin.

Par ailleurs, l'université de Rennes et la DREAL Normandie travaillent sur l'élévation du niveau de la mer et le risque de salinisation des nappes d'eau douce du centre-Manche.

Tout le programme de la Semaine de l'eau est à retrouver ici .