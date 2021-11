Semaine de l'industrie : cette usine de chaudronnerie chambérienne mise sur ses jeunes alternants

Cette semaine et jusqu'au 28 novembre 2021, c'est la 10e édition de la semaine de l’industrie. Elle met à l’honneur le secteur de l’industrie et ses acteurs en proposant des milliers d’événements au grand public. À l'occasion de cette semaine spéciale, la rédaction de France Bleu Pays de Savoie a décidé de s'intéresser à un secteur qui peine à recruter : la chaudronnerie.

Dans le secteur, il manque entre 15 000 et 20 000 chaudronniers soudeurs pour répondre à la demande - Dominique Evroux, directeur commercial chez SATIL

Et pourtant, le travail ne se fait pas rare dans la chaudronnerie. Il éprouve quelques difficultés à attirer les jeunes et des personnels qualifiés. Pourtant, le métier a bien évolué et il s'est même modernisé.

Métier dévalorisé

Il existe beaucoup de secteurs d'activité marqués par un vieillissement depuis de nombreuses années. C'est le cas de la chaudronnerie selon le directeur commercial Dominique Evroux : "Notre métier a été beaucoup dévalorisé pendant très longtemps. Il nous manque une classe d'âge, des gens de 35, 40, 50 ans très expérimentés, qui devraient être au top de leur art. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on manque un peu de compétences dans toutes les entreprises de chaudronnerie qu'on essaye de compenser en recrutant des gens plus âgés ou des gens qui ont quitté le métier depuis longtemps" précise-t-il.

Miser sur les jeunes

Chez SATIL, les six alternants sont accompagnés du début à la fin de leur formation. Si l'entreprise ouvre les portes aux jeunes, elle porte un intérêt tout particulier à éloigner les préjugés qui dénigrent un secteur d'activité pourvoyeur d'emplois : "Il faut faire évoluer le mode de communication, faire en sorte que les jeunes viennent dans nos ateliers, qu'ils se rendent compte dans quelle ambiance de travail on parle, que les conditions de travail ont bien évolué. On ne manipule plus de charges lourdes et on fait aussi de la création" se réjouit le commercial.

Promesse d'embauche

Parmi les alternants de l'usine de chaudronnerie, Mathéo se régale depuis trois ans, c'est son métier, sa passion et il aimerait rester ici après son alternance : "C'est le top, on est plongé dans le bain de l'entreprise, les collègues nous suivent, nous aident. On peut évoluer, tout comme le métier de soudeur. L'esprit d'équipe me plaît aussi, j'ai envie de m'investir et de progresser encore plus"sourit le jeune homme.

Pour preuve, Mathéo a raison de s'accrocher selon le directeur technique Fabrice Vérolet. L'objectif après l'alternance, c'est l'embauche et le CDI : "Un jeune qui sort diplômé, il peut trouver rapidement du travail et surtout avec des rémunérations qui sont plutôt intéressantes. Et plus le degré de compétence va monter, plus les salaires augmenteront également. Je pense que c'est un métier où il y a des débouchés, où il y a une vraie valeur humaine qui est apportée. Et je pense que les jeunes de chez nous l'ont bien compris. Ils jouent le jeu."