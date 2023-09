Semaine de quatre jours : chez Bodemer Auto Normandie, un outil "d'attractivité"

Dans l'atelier de la concession automobile Renault Bodemer de Cherbourg-en-Cotentin, Sébastien inspecte un véhicule. Technicien depuis 20 ans, il est passé à la semaine de quatre jours en juin 2020. Et pour ce mécano, pas question de passer la marche arrière. "C'est très bien. On travaille une heure de plus par jour, mais on récupère une journée de repos à la fin, le lundi ou le vendredi. On a un week-end de trois jours. C'est plus facile pour prendre des rendez-vous médicaux ou administratifs : pas besoin de poser une journée ou deux heures de congés", explique le salarié. Pour lui, c'est aussi des économies de trajet, lui qui doit faire au total 60 kilomètres par jour.

Consacrer plus de temps à sa vie de famille et aux loisirs, c'est aussi le gros plus de cette formule confie Vincent, mécanicien-dépanneur depuis 2018 chez Bodemer. Cantine, garderie des enfants... Les économies sont là. "ça apporte de la gaité et du bonheur. Quelqu'un qui vient bosser avec le sourire, c'est toujours mieux que quelqu'un qui vient à reculons. On a une pause déjeuner plus courte - une heure au lieu de deux - mais on est autant productif. Tout le monde y trouve son compte", explique l'employé. Un exemple : avec une amplitude horaire plus importante, ça permet parfois de réaliser des tâches en une journée plutôt de d'immobiliser un véhicule sur deux jours.

Cette formule est un atout en terme d'attractivité, alors que les besoins sont importants. "On rencontre des difficultés de recrutement sur nos métiers comme carrossier-peintre et dans une moindre mesure mécanicien. On a des besoins sur quasiment tous nos sites. A Cherbourg, sur une équipe de cinq carrossiers-peintres, on pourrait en accueillir deux autres dès demain avec plaisir", précise Pascale Quaranta, responsable ressources humaines Bodemer Auto Normandie.

"C'est une demande qui est apparue lors d'entretiens, en particulier depuis la crise sanitaire, pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. On est plus attractif en proposant la semaine de quatre jours plutôt que sur cinq jours", la responsable ressources humaines. Un schéma qui n'est pas adaptable partout : "il faut suffisamment d'effectifs pour avoir des roulements. A Cherbourg, ce choix implique d'avoir une demi équipe le lundi et le vendredi. Pendant les vacances, il y a moins de personnel en raison des congés, mais il faut qu'il reste du monde pour satisfaire les demandes des clients", ajoute Pascale Quaranta. Mais cette formule n'est pas parfaite : pour certains salariés, c'est plus fatigant, notamment pour ceux en fin de carrière.

D'après une étude de l'institut ADP parue en juillet 2023, 37% des des salariés français préféreraient travailler quatre jours par semaine, en conservant le même salaire, mais avec des journées de travail plus longues. Selon le ministère du Travail, environ 10.000 salariés effectuent leur semaine de 35 heures en quatre jours.