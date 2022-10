Semaine du Goût à Poitiers : les élèves de la Grange Saint-Pierre découvrent la cuisine comorienne

Ce mardi, à l'école de la Grange Saint-Pierre, les enfants ont découvert des spécialités de la cuisine comorienne : "On a mangé du bœuf avec de la banane, et en dessert une tarte à la noix de coco", "c'est la première fois que j'en mange, on a senti beaucoup de saveurs et j'ai bien aimé ça."

ⓘ Publicité

De nouvelles saveurs proposées par Abdallah Toihir, un agent de la restauration scolaire d'origine comorienne. Venu en tenue traditionnelle, il a également rapporté des décorations, et des costumes pour ses collègues. Un poste diffuse de la musique, pour une ambiance complète : "C'est pour leur montrer aussi un peu mon pays, sourit-il. Les enfants et les collègues ont l'habitude de me voir en tenue civile ou de travail mais jamais en tenue traditionnelle. On a voulu partager l'artisanat comorien pour faire valoir la richesse de ces îles."

L'école de la Grange Saint-Pierre a décidé de se saisir de la semaine du goût pour en faire apprendre plus aux enfants sur les pays choisis :"ils se sont intéressés à la carte du monde, à où sont situés les Comores, ils ont appris à dire 'bonjour', 's'il vous plaît' et 'au revoir' dans la langue". Les enfants ont également participé à des ateliers de décoration pour fabriquer, entre autres, des drapeaux comoriens.

Une intention éducative qui continue ce mercredi avec un repas autour de l'Azerbaïdjan et ce jeudi avec des goûts des îles Philippines.