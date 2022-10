Semaine du goût : "Le palais est un muscle qu'il faut développer", dit le chef breton étoilé Jean-Marie Baudic

Jean-Marie Baudic, chef étoilé breton qui a officié pendant dix ans dans son restaurant, le Youpala bistrot à Saint-Brieuc, et désormais patron du restaurant Le Ciel de Rennes, était invité sur France Bleu Armorique ce mardi à 7h45 pour parler de la semaine du goût et de l'alliance entre écologie et gastronomie.

France Bleu Armorique : Le goût se travaille dès le plus jeune... comment faire pour le développer ?

Jean-Marie Baudic : Déjà, il faut créer la curiosité avec les enfants. Souvent, ils disent "je n'aime pas ça". La couleur peut les rebuter aussi mais en fait, il faut leur faire le palais, leur faire tester des choses. Le palais est un muscle donc il faut le développer en goûtant, pas forcément des grosses quantités mais en y allant progressivement. On essaye de varier un petit peu, de faire des mélanges. Souvent, je fais manger des choses aux enfants, je ne leur dis pas ce que je mets dedans comme ça ils n'ont pas peur de goûter. Le fenouil qui est un peu compliqué avec eux, je le mélange à des carottes et en fin de compte ils ne le voient pas passer.

Faut-il régulièrement regoûter des choses, même quand on est adulte, pour éduquer notre palais ?

Bien souvent, j'ai fait goûter des choses à des clients qui me disent qu'ils ont redécouvert la betterave ou les courges, le panais, par exemple. En fin de compte, ça dépend comment on associe les produits. Il faut s'écouter, mélanger quelque chose qu'on aime pas spécialement avec quelque chose qu'on aime.

La nourriture industrielle, les plats cuisinés avec des goûts parfois très salés ou sucrés, change-t-elle notre rapport au goût ?

Le sucre est un vrai problème, je me battrais pour l'enlever. Pourquoi mettent-ils du sucre dans une préparation qui n'en a pas besoin ? On emmène surtout les jeunes sur le sucre et on devient addict.

On peut dire que vous êtes un chef engagé. Vous privilégiez les circuits courts, vous utilisez des produits issus du label Bleu Blanc Cœur, qui garantit une agriculture respectueuse de l'environnement. Il est important pour vous de montrer que gastronomie et écologie fonctionnent ensemble ?

Cela va de pair parce qu'on a besoin de produits et si on ne soigne pas producteur, on ne soigne pas les sols et les produits, on va être un peu limités au fur et à mesure et en fin de compte, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qu'on mange va dans notre corps. C'est hyper important ce qu'on va donner à nos enfants, également. Il y a toute une filière qui est derrière, qui travaille bien, qui dit qu'il faut les valoriser, qu'il faut les aider. Mais je trouve qu'il y a une belle prise de conscience de nos agriculteurs et de nos éleveurs sur le fait de faire attention à ce qu'on donne à nos bêtes ou à ce qu'on met dans nos sols. Et cela donne un apport de bons produits.