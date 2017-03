Semaine du handicap : les candidats à l'élection présidentielle "ne font rien pour nous"

La semaine nationale du handicap a commencé ce lundi. Douze millions de Français sont handicapés, dont 850.000 sont à mobilité réduite. Et leurs difficultés sont nombreuses. Pourtant, à l'heure de la campagne pour la présidentielle, ce sujet n'a pas l'air d'être une priorité pour les candidats.

Après un accident de travail, Aziz vit depuis trois ans avec un handicap invisible : son bras droit ne plus supporter plus que le poids d'une bouteille d'eau. Ce qu'il demande aux candidats, ce sont des moyens pour du soutien psychologique : "il faut plus d'accompagnement. Il faut parler, avant je ne parlais pas, je gardais tout pour moi. C'était mon handicap, mon handicap, mon handicap. aujourdh'ui, je ne pense même plus à ça même si j'ai mal".

Plus d'accompagnement psychologique

André lui vit depuis 25 ans avec une sclérose en plaques, qui le prive de l'usage de ses jambes. Il n'attend malheureusement rien de la campagne présidentielle. "Ils ne font rien pour nous, tout ceux qui se battent pour être président ne se battent pas pour nous. On ne parle pas des handicapés. Ça ne leur semble surement pas intéressants puisqu'ils marchent, qu'il courent, qu'ils n'ont pas de problème" dit-il, très amer.

Rendre l'espace public accessible pour tous

Selon André, il y a pourtant une affaire urgente à régler : "il faudrait que tout soit aménager dans les villes pour que l'on n'ait pas de difficultés. Les trottoirs, des portes assez grandes qui s'ouvrent automatiquement... Ça serait beaucoup mieux !" détaille-t-il. Tous les bâtiments publics sont censés être accessibles à tous depuis 2015. Mais cette date limite a été repoussée de neuf ans. Ce sera donc l'un des nombreux chantiers autour du handicap qui attend le prochain président de la République.

Douze millions de Français handicapés... et capables de voter

Une tribune signée par Philippe Croizon et quinze personnalités a été publiée lundi 13 mars : elle interpelle les candidats à la présidentielle, en dénonçant l'absence de la question du handicap dans le débat démocratique. Et leur rappelle qu'ils sont douze millions de citoyens, avec un bulletin de vote, à convaincre d'ici un mois.

