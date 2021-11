Emploi des personnes handicapées : les entreprises limousines font mieux que la moyenne nationale

C'est en ce moment la 25ème semaine européenne Emploi-Handicap, destinée à favoriser le recrutement des personnes handicapées. Il y a encore beaucoup à faire, a expliqué ce jeudi matin Christelle Peyre, Déléguée Régionale adjointe à l'Agefiph Nouvelle-Aquitaine. L'Agefiph, c'est l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

Le Limousin plutôt bon élève

Invitée de France Bleu Limousin, Christelle Peyre a effectivement confirmé "qu'on constate aujourd'hui une durée plus longue de chômage pour les personnes en situations de handicap, mais les choses progressent", a-t-elle précisé "notamment en Limousin, désormais en Corrèze neuf entreprises de plus de vingt salariés sur dix emploient au moins une personne en situation de handicap, et c'est 86% des entreprises en Haute-Vienne, et c'est mieux que la moyenne nationale", a-t-elle dit.

Pourquoi est-ce malgré tout toujours plus difficile d'être recruté lorsqu'on est en situation de handicap ? "Tout d'abord certaines entreprises ont simplement peur de mal faire", explique Christelle Peyre, "elles ne savent pas comment aborder le sujet avec des candidats, comment poser les bonnes questions et on est là pour les accompagner", a-t-elle martelé. "Les entreprises ne sont pas seules, et pas seulement au recrutement mais aussi sur la durée", car le handicap peut apparaître aussi au fil d'une carrière. "Une personne sur deux sera concernée par le handicap durant sa vie professionnelle" a conclu la Déléguée Régionale adjointe à l'Agefiph Nouvelle-Aquitaine