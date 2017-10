Semaine pour la mixité des métiers dans l’Yonne : « Mesdames, osez ! »

L’association Femmes Egalité Emploi (Fete) organise la 4e édition de la Semaine de la mixité des métiers et des formations. Pour faire tomber les préjugés et encourager les femmes à se lancer dans des métiers encore atypiques pour elles

Elles veulent être pilote, militaire, maçon ou tailleur de pierre, mais pour ces femmes, ce n’est pas toujours facile de se lancer.

Il faut dire qu’il y a encore beaucoup de préjugés. "Aujourd’hui encore, on n’en est qu’à 17% de métiers mixtes en France, c’est-à-dire des métiers qui comprend entre 40 et 60% des deux sexes", explique Claire Duchet, chargée de mission de l'association Fete.

Les femmes se concentrent donc encore trop sur un petit nombre de métiers, "et du coup, elles sont beaucoup plus en concurrence dans les métiers vers lesquels elles se dirigent", ajoute Claire Duchet, "l’objectif de cette semaine, c’est de montrer que tous les métiers sont mixtes, que tout le monde peut tout faire sans se mettre de barrières parce qu’on est un homme ou parce qu’on est une femme."

"L'objectif de cette semaine, c'est de monter que tout le monde peut tout faire" : Claire Duchet, chargée de mission de l'association Fete Copier

La chargée de mission cite par exemple les secteurs de l’industrie, du bâtiment, de l’agriculture… "Des secteurs qu’on ne présente pas ou qu’on présente peu aux jeunes filles dès leur orientation, au collège."

L’association FETE veut montrer par l’exemple que ces métiers sont possibles et qu’il ne faut pas forcément de la force physique pour les exercer. "Ce ne sont pas forcément des métiers sales, à horaires décalés… Il y en a, bien entendu, mais ce ne sont pas des questions qu’on se pose dans les métiers du soin à l’hôpital, par exemple".

Et pour que la démonstration soit encore plus parlante, des femmes en recherche d'emploi ont pu rencontrer des employeurs mais aussi d'autres femmes aux métiers peu communs, lundi, à Tonnerre.

L'armée propose une palette de métiers aussi bien aux hommes qu'aux femmes. © Radio France - Charlotte Lalanne

Dans la salle, Noëlle, 50 ans, se verrait bien métallurgiste, elle, qui cherche à se reconvertir : "moi j’ai déjà travaillé dans le monde de l’homme puisque je suis cariste. Je charge et je décharge les camions. Ce n’est pas ce qui me fait peur", dit-elle. Mais Noëlle le sait, être la seule femme dans un univers d'hommes n'est pas toujours une mince affaire : "il faut savoir s’imposer, c’est tout. Ne pas se dire qu’on ne va pas y arriver ou demander tout de suite à un homme de le faire à notre place."

S'imposer, Karen sait bien ce que ça veut dire. Elle a été formée au métier de tailleuse de pierre : "On m’a souvent dit, les femmes dans le bâtiment c’est comme les femmes sur un bateau, ça porte malheur", lance-t-elle en riant. Elle préfère en sourire mais ne se pas prier non plus pour rappeler quelques évidences : "On a des diplômes, on est qualifié, on sait travailler, on sait faire des choses. Et si on ne sait pas les faire, on les apprend… on est capable !"

Regards de femmes sur des métiers dits "d'hommes" - le reportage de Charlotte Lalanne Copier

C'est précisément ce message qu'est venu adresser aux femmes le Capitaine Estelle, qui recrute pour l'armée : "Je leur dit qu’il y a de la place pour elles, même dans des corps de métiers dits traditionnellement « pour » les hommes. On a des femmes mécaniciennes, pilotes, fusillés commando, maitres-chiens… c’est très vaste". Avec un argument de poids : à l'armée on est rémunéré au grade, aucune différence donc entre les hommes et les femmes.