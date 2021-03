Semaine spéciale à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes sur France Bleu Creuse

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, France Bleu Creuse met les femmes à l’honneur sur son antenne. Portraits et témoignages se succéderont tout au long de la semaine.

Vos rendez-vous habituels au cours de la journée spéciale du 8 mars

Gaëtan Spagnol dans son Creuse à la une à 7h22 recevra Agnès Zeppa, déléguée aux droits des femmes et à l’égalité. Avec elle il répondra à la question : "Pourquoi il ne faut pas dire journée de la femme mais journée internationale des droits des femmes" et présentera le programme de cette journée en Creuse

A 8h16 Bernard Adam demandera à ses p’tits Creusois si "les tâches ménagères c’est pour papa ou pour maman ? "

A 9h15 Josiane Peyron recevra Agnès Zeppa déléguée aux droits des femmes et à l’égalité et Patricia Gaucher directrice du Centre d’information droits des femmes et des familles (CIDFF) et abordera le projet de service emploi-insertion des femmes

10 Femmes sur France Bleu Creuse au micro de Josiane Peyron

Tout au long de la semaine, Josiane Peyron vous présente à 9h08 dans le Creusoises Club et à 10h40 dans Comment ça va chez vous des personnalités féminines de la Creuse (femmes politiques, artistes, sportives, responsables associatives, cheffes d’entreprise, commerçantes, syndicalistes, étudiantes) :

Christelle Orange, la maison d'à côté. Elle fait partie du collectif fondateur de ce lieu participatif à la Souterraine. Elle est également bénévole dans plusieurs associations.

J’ai grandi dans un environnement où le fait d’être une femme n’a jamais été un frein. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que ce n’était pas partout le cas. C’est bien que les jeunes générations se saisissent de nouveau de ces questions de l’égalité H-F

Adeline Leroux, agricultrice à la ferme de Lavaurette, associée avec son frère.

Au début j’étais dans le monde commercial mais j’étais attirée par l’agricole. Profiter de la nature, être indépendante et autonome. Y’a des jours c’est compliqué mais c’est le métier. Si c’était à refaire je le referais !

Adeline Leroux, agricultrice à la ferme de Lavaurette

Maryse Mathivet, fondatrice de Marynap. Elle espère transmettre son entreprise à sa fille.

Je me souviens qu’au début quand j’ai voulu créer mon entreprise j’en ai entendu de toutes les couleurs. C’était en 1996. On m’a dit que je n’y arriverai pas, on avait du mal à croire aux femmes. On m’a dit que c’était pas possible, que je n’arriverais pas à me structurer… J’ai prouvé le contraire !

Delphine Poitou-Le Bilan, maire de Saint Georges La Pouge.

Ma fonction de Maire se passe très bien, j’ai la chance d’avoir une femme comme première adjointe. J’étais motivée par le fait de faire bouger les choses pour ma commune. Il faut que les femmes obtiennent l’égalité au niveau du travail, une vraie reconnaissance. Je pense que les plus jeunes sont de nouveau sensibilisées à toute cette question de l’égalité. Pour moi l’avancée la plus importante pour les femmes fût d’obtenir le droit de vote !

Brigitte Dudrut, qui s'occupe à la MSA de l'accompagnement des agriculteurs en difficulté.

La situation des femmes en agriculture a beaucoup évoluée…mais il y a encore à faire, même si elles se font beaucoup plus entendre. Ces femmes agricultrices se sont organisées. J’aimerai un monde sans journée spéciale concernant les femmes mais on en est pas encore là, on n’est pas dans un monde de bisounours…

Brigitte Dudrut, qui s'occupe à la MSA de l'accompagnement des agriculteurs en difficulté

Géraldine Cauchy, directrice de Lainamac.

Ce poste de direction s’est fait petit à petit, une création de poste. Je connais bien la maison et cela me passionne. Je n’ai jamais ressenti une discrimination…dans ma vie privée ou pro je n’ai jamais été confronté au machisme. C’est d’abord une question d’éducation.

Marie-France Fournier, maire de Guéret. Elle se souvient...

Je suis une jeune retraitée et j’avais envie d’une deuxième vie. L’idée de me lancer dans la politique je ne pouvais pas la mettre en pratique à cause de mon statut professionnel donc une fois à la retraite je me suis lancée. La politique n’est sûrement pas le domaine le plus ouvert aux femmes…dans un premier temps on rentre dans un monde d’hommes…il n’y a pas de domaine masculin ou féminin…

Marie-France Fournier, maire de Guéret

Sylvie Poli, bénévole à la maison des familles, qui apporte son soutien aux familles de détenus de la maison d'arrêt. Elle est chargée de projet à l'IREPS, très impliquée dans la lutte contre l’isolement des ainés.

Je crois beaucoup en l’engagement citoyen, Il y a une complémentarité à trouver

Sylvie Poli

Pauline Paquignon, membre du comité directeur UFOLEP, co-gérante de piste moto cross, esthéticienne et coiffeuse.

Je suis quelqu’un d’active et j’ai besoin de faire tout ça ! le monde de la moto homme ou femme il n’y a pas de différence !

Pauline Paquignon

Karine Biao, professeur de français et de langue étrangère à l'association Flebus, et bénévole pour l'accompagnement d'un groupe de femmes réfugiées syriennes dans le cadre d'un projet d'activité de confection et vente de plats syriens drôles de damas

Le monde l’éducation c’était une évidence pour moi…Ces femmes syriennes veulent vraiment s’intégrer, travailler, et pas seulement rester à la maison et s’occuper des enfants.

Karien Biao