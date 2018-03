La logistique c'est un domaine de métiers liés à la gestion des stocks ou à la production. C'est un secteur d'emploi en plein essor, ce plus en plus d'entreprises créant un service logistique. Du BEP à BAC + 5, le choix des métiers est vaste et ne cesse de s'étoffer.

Toute cette semaine, du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018, Juliette Delannoye vous présente ce secteur sur France Bleu Nord.

Les experts de 9h à 9h35 ce lundi 5 mars

Laurent DESPREZ directeur du Pôle d'excellence régional Euralogistic - Hauts de France Grands Projets CCI Artois Hauts-de-France

Jean-Pierre Tabeur, directeur la filière Logistique Pole Emploi territorial Aisne-Somme

Réécoutez l'émission les experts de France Bleu Nord

Experts express : à 9h40, pour aller plus loin dans la découverte des métiers de la logistique, des professionnels, des stagiaires, employés viennent témoigner.

Lundi : Sandrine VANAUBERG, manageur de formation en logistique et exploitation transports au centre de Douai-Cantin nous présente l’offre de formation en logistique de l’Afpa.

Mardi : une stagiaire en formation à Douai raconte son expérience.

à Douai raconte son expérience. Mercredi : Océane, salariée de la Société Id Logistic à Brébières, témoigne des avantages et inconvénients de son métier.

à Brébières, témoigne des avantages et inconvénients de son métier. Jeudi : la responsable du site logistique Auchan présente le fonctionnement du service logistique.

présente le fonctionnement du service logistique. Vendredi : les évolutions dans le métier avec l'AFPA Hauts-de-France.

Réécoutez les conseils des experts de France Bleu Nord.

En savoir plus :

Logo AFPA - AFPA

Consultez le site AFPA Hauts-de-France

Logo Pôle emploi - Pôle emploi

Consultez le site de Pôle emploi Hauts-de-France