Semi-liberté pour Pierre Alessandri : "décision sage", "satisfaction", "émotion", les réactions se multiplient

Manifestation à Corte, en janvier 2021, "pour le respect du droit et l'application de la loi" (illustration)

"Décision sage", "satisfaction", "émotion" : les réactions, notamment politiques, à l'aménagement de peine accordé à Pierre Alessandri se multiplient. Plus tôt dans la matinée de ce mardi 31 janvier, la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Paris s'est prononcée en faveur d'une mesure de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle pour Pierre Alessandri.

Dans un communiqué de presse, le PNC (Partitu di a Nazione Corsa), regrette qu'il ait "fallu des années en trop, un drame et un peuple en révolte pour que le Droit soit finalement appliqué". Des déceptions également mises en avant par Femu a Corsica : "Il aura hélas fallu attendre l'assassinat en prison d'un patriote et les mobilisations populaires qui s'en suivirent".

"L'amorce d'une solution politique"

Saluant une "décision sage et fondée" qui va permettre à Pierre Alessandri de "retrouver les siens" et de se réinsérer "après avoir payé sa dette à la société", le sénateur de Corse-du-Sud Jean-Jacques Panunzi souligne que "politiquement, une page se tourne" : "L'heure doit être à l'apaisement et à la construction de l'avenir de la Corse (...) Les discussions de Beauvau doivent reprendre dans les meilleurs délais".

"Pour les générations futures, nous n’avons pas le droit de louper ce train" - Jean-Jacques Panunzi, sénateur de Corse-du-Sud

Une volonté de reprise du dialogue également formulée par le groupe Un soffiu novu. "Désormais, rien ne s'oppose plus à ce que les discussions de Beauvau reprennent", écrit le groupe d'opposition territorial, après avoir souligné la nécessité d'une décision allant dans le même sens, le 23 février prochain, pour Alain Ferrandi.

Une nécessité partagée par l'ensemble des corps politiques. Dans un communiqué publié à la mi-journée, le Conseil exécutif de Corse souligne que "cette exigence de justice et d'équité concerne également Alain Ferrandi (...) et s'élargit à celle de vérité dans le cadre des procédures en cours pour faire toute la lumière sur l’assassinat d’Yvan Colonna".

Puis, rappelant que la décision de ce mardi 31 janvier intervient à quelques jours du 25e anniversaire de l'assassinat du préfet Claude Erignac, le Conseil exécutif en souligne "la portée symbolique forte" : "Le moment est venu, sans rien oublier des faits, et dans le respect intangible de la mémoire de la victime et de la douleur de sa famille, d’ouvrir une page nouvelle des relations entre la Corse et l’Etat".