Nuits-Saint-Georges, France

10 ou 21km au travers les vignes bourguignonnes, à Nuits-Saint-Georges, tel était le beau programme d'un peu moins de 3.000 coureurs ce samedi. Tandis que certains s'étaient déguisés en Dark Vador, Pacman ou en gladiateur, d'autres affichaient des logos sur leur tee-shirt. Mais pas n'importe quel logo, celui d'associations.

Courir pour la bonne cause

Car de nombreux courageux coureurs ont décidé ce samedi de courir utile, soit pour la bonne cause. La gadoue et le vent n'auront pas eu raison d'Etienne, venu tout droit de Paris simplement pour les 10km. Et pour la première fois cette année, il a décidé d'allier la forme à la bonne cause, en soutenant l'AFM-Téléthon. Il a donc fait un don, de 10 euros, pour pouvoir arborer fièrement un tee-shirt jaune avec le nom de l'association dessus. Et il n'était pas le seul, ils étaient une cinquantaine à avoir fait le choix de cette association ce samedi. D'autres, ont voulu courir pour l'association dont ils sont bénévoles, afin de lui donner plus de visibilité.

Etienne, un coureur solidaire Copier

Attirer l'attention sur des associations

Courir utile, ce n'est pas une question de performance. Il ne s'agit pas de récolter des dons, de remporter un prix, mais simplement de porter un tee-shirt. "Vu qu'il y a pas mal de personnes, ça attire l'attention d'autres personnes", explique Thomas. Lui est venu pour soutenir l'association d'un de ses amis, "Courir pour les animaux". Il aurait couru dans tous les cas, mais selon lui, "autant le faire pour la bonne cause".

© Radio France - Laurine Benjebria

Et si l'objectif est d'être visible, pour certains coureurs, cela ajoute une certaine pression, les poussant à se surpasser, ou à ne pas abandonner. "Quand j'avais un coup dur, je pensais à ceux qui ne pouvaient pas courir", admet Etienne. Même engouement pour Stéphanie et Alexandre : "Ca donne plus de peps, et peut-être encore plus de volonté", "On essaie de se placer un petit mieux pour essayer de représenter le maillot". Alexandre est habitué aux actions pour la bonne cause. Lui qui travaille à La Croix Rouge, il essaie de courir le plus possible sous les couleurs de l'EFS Plaquettes. Alors pour lui, cette année, c'était une évidence d'accepter de porter un maillot de l'AFM-Téléthon.

France Bleu Bourgogne offre des minutes d'antenne

Parmi ces courageux sportifs, notre équipe de France Bleu Bourgogne. Ils étaient 4 à avoir enfilé leurs baskets pour la bonne cause. Ils couraient pour l'association "Entraide, une lame pour courir", qui aide les enfants amputés. Chaque kilomètre réalisé par notre équipe sera transformé en minutes d'antenne pour l'association qui viendra donc sur France Bleu Bourgogne ce mercredi pour parler de son action.

France Bleu Bourgogne a couru pour la bonne cause Copier