Semi-marathon de Paris dimanche : éviter de circuler en voiture dans les 4e, 5e, 12e et 13e arrondissement

Le 28e semi-marathon de Paris a lieu le dimanche 1er mars de 9h00 à 13h45. Il partira quai d’Austerlitz (13e) entre les ponts d’Austerlitz et Charles de Gaulle. La circulation sera interdite à l'intérieur de la boucle de la course. Découvrez le détail du périmètre et les consignes de la préfecture.