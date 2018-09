Le semi-marathon du Lion, entre Montbéliard et Belfort, devrait accueillir jusqu'à 4000 coureurs cette année. La compétition se déroule ce dimanche 23 septembre 2018. Retrouvez toutes les informations pratiques dans cet article.

Franche-Comté, France

Jusqu'à 4000 coureurs sont attendus ce dimanche dans le Nord Franche-Comté. Ils participent au semi-marathon du Lion, qui débute à 10h à Montbéliard. Plusieurs parcours sont proposés. Les inscriptions seront closes ce vendredi soir, à 17h.

Inscriptions

Il n'est plus possible de vous inscrire en ligne. En revanche, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à vendredi soir, 17h, en vous rendant au stade Jacky Boxberger, à Montbéliard. Si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez suivre la course en direct sur France Bleu Belfort Montbéliard, dimanche, dès 9h50.

Programme

Plusieurs parcours sont proposés pour les coureurs :

- le semi-marathon, qui débute à 10h à Montbéliard. Les coureurs effectueront un parcours d'un peu plus de 21km jusqu'à Belfort.

- le 10km, qui s'élance de Châtenois-les-Forges à 9h30. Comme son nom l'indique, le parcours fait 10km, jusqu'à Belfort.

- la Féline : ce parcours est réservé aux femmes. Le départ, qui sera précédé d’un échauffement collectif réalisé en musique, sera donné à 10h15 rue Ehlinger à Andelnans, à proximité de la mairie.

- le mini-lion, pour les plus jeunes. Plusieurs épreuves sont proposés pour les moins de 15 ans. Les premiers départs ont lieu à 8h55, à Belfort.

Les bus

La circulation des bus sera interrompue en plusieurs points jusqu'à 18h. Des déviations sont mises en place. Vous pouvez retrouver le détail, ligne par ligne, sur le site d'Optymo, en cliquant sur le lien suivant. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour la circulation dans le Pays de Montbéliard en cliquant sur ce lien-ci. Les centres villes de plusieurs communes sont totalement fermés.