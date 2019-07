Semur-en-Auxois : des ateliers de Français pour les élèves infirmiers

Semur-en-Auxois - France

Depuis plusieurs années, l'Institut de Formations en Soins Infirmiers (IFSI) du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois propose des ateliers d'écritures à ses étudiants. Animés par la documentaliste et les formatrices de l'école d'infirmières ils ont vus le jour en 2014. En 5 ans ce sont 46 étudiants qui ont pris part à ces ateliers.

Trois à quatre fois par an

Organisés sur la base du volontariat ils se déroulent 3 à 4 fois par an à raison d'1h30 la séance. Initialement prévu pour les 3es année, ils s'adressent désormais à l'ensemble des étudiants. Le 5 juillet dernier, les 11 étudiants ayant participé cette année, ce sont vus remettre le livret contenant tous les textes produits depuis leur arrivée à l'IFSI.

Rosine Lechaton, documentaliste, Marie-Christine Roux et Nadine Cachot, formatrices à l'IFSI de Semur-en-Auxois © Radio France - Thomas Nougaillon

Un mémoire de 30 pages à remettre

Rosine Lechaton documentaliste à l'IFSI revient sur la création de ces ateliers. "On s'est rendu compte que les étudiants avaient de grandes difficultés devant l'écrit. Puisque quand ils terminent leurs trois années ils sont tenus d'élaborer un mémoire de 30 pages et pour eux c'est souvent une grosse difficulté. C'est suite à cela qu'est né l'atelier d'écriture. Mais on ne voulait pas seulement faire du Français parce que ce n'était pas le but. En fait on voulait sortir du cadre de l'institution et proposer des jeux d'écriture."

"Des étudiants très doués"

Marie-Christine Roux, formatrice à l'IFSI va plus loin. "Le projet de départ était destiné à lutter contre les lacunes en Français mais au final, cet atelier d'écriture, révèle des talents!" s'enthousiaste-t-elle. Les étudiants "sont très doués dans leur façon d'écrire et on a eu des choses incroyables! Ils sont capables d'écrire et eux mêmes sont époustouflés de leur talent".

Arnaud Ségura © Radio France - Thomas Nougaillon

Faire la paix avec la grammaire

Parmi ces étudiants infirmiers, Arnaud Ségura, 40 ans, il a pris part aux ateliers, pas forcément pour apprendre à mieux rédiger ou à faire la paix avec la grammaire. Il nous explique ce qu'il en a retiré. "J'ai poussé la porte de ces ateliers parce qu'il y avait une cohésion qui se dégageait de ce groupe auquel je n'appartenait pas parce que je suis arrivé dans cette école en deuxième année. C'était pour moi un moyen d'intégration à la promo. Et puis une fois qu'on y a goûté et bien on y retourne! Cela offre une vraie parenthèse de fraîcheur dans la formation car les cours nous prennent beaucoup de temps."

Céline avait quelques lacunes en Français, ça va un peu mieux depuis ces ateliers! © Radio France - Thomas Nougaillon

"En matière d'orthographe j'étais à la ramasse"

Céline, 21 ans, elle non plus ne regrette d'avoir participé. "En matière d'orthographe, j'étais un petit peu à la "ramasse", et cela m'a permis de progresser au niveau de la syntaxe, au niveau des formulations de phrases, oui cela a été un grand apport pour moi". Matthias, 26 ans, étudiant de 3e année a pris part aux ateliers depuis le début de sa formation. "Quand on m'a dit que qu'on allait travailler la grammaire, l'orthographe, qu'on allait jouer avec les mots j'ai trouvé ça super intéressant."

Matthias © Radio France - Thomas Nougaillon

"L'orthographe c'est la base!"

Les étudiants se retrouvaient en dehors des cours dans une grande salle pour écrire des poèmes, travailler sur les allitérations, des mots et des phrases à trous. Mais est-ce vraiment utile pour devenir infirmier ou infirmière? "Non -poursuit Matthias- il n'y a pas besoin d'être bons en orthographe mais c'est vrai que de savoir bien écrire c'est important parce qu'on a quand même des écrits à transmettre et des gens vont nous lire. Une bonne orthographe c'est la base!"