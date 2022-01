Semur-en-Auxois : la mairie contrainte d'organiser une battue pour chasser une importante harde de sangliers

Est-ce la faute au réchauffement climatique ou au manque de nourriture en forêt cet hiver ? Toujours est-il que les sangliers sont plus nombreux que d'ordinaire à Semur-en-Auxois. Ce qui pose de gros problèmes aux habitants d'un quartier de cette petite ville de Côte-d'Or.

Les sangliers de plus en plus nombreux à Semur-en-Auxois ! Le problème c'est qu'ils se réfugient à 30 ou 40 individus dans un petit bois et des friches au milieu des habitations. Marie-Luce, responsable d'un magasin bio sur les hauteurs de la ville explique comment ces animaux ont colonisé Semur.

"A priori ils passent pas la voie ferrée pour remonter dans le village et de là ils nichent dans les friches de la zone industrielle ce qui pose des soucis parce qu'ils retournent tous les terrains".

Catherine Sadon, maire de Semur-en-Auxois, explique que les sangliers se réfugient dans un petit bois, au milieu des habitations. Copier

Des sangliers qui se sont invités dans les jardins d'un établissement d'aide par le travail (ESAT), chez un maraîcher contraint d'installer une clôture électrique et qu'on a vu aussi près d'un terrain de boules et d'une aire de jeux pour enfants ! Une nuit Sylvie qui habite dans un petit HLM face à la gare les a même entendu se battre.

Pourquoi ces animaux sauvages désertent-ils leurs forêts pour venir en ville ? Elle a sa théorie. "C'est parce qu'il y a des pelouses, c'est plus facile pour fouiller la terre à la recherche de vermisseaux, de racines... Là autour des terrains de boules et sur les bas-côtés de la route de Dijon vous verrez, la terre est toute retournée."

Voici dans quel état Michel Baudot, à la tête d'un élevage, a retrouvé son bout de champ après le passage de la horde de sangliers sur les hauteurs de Semur-en-Auxois -

Selon Catherine Sadon, la maire de Semur, il n'y a rien à manger dans la forêt à cause d'un été défavorable voilà pourquoi les sangliers sont si nombreux cette année. C'est pour rassurer les riverains inquiets qu'une battue d'effarouchement a eu lieu jeudi dernier. "Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils viennent au pied des immeubles et dans l'aire de jeux des enfants" explique l'élue.

Pascal Sécula, président de la Fédération de chasse de Côte-d'Or, voit dans cette prolifération un contre-coup du réchauffement climatique. Copier

La ville de Semur et la préfecture ont donc publié des arrêtés et fait appel aux chasseurs pour tenter de déloger les cochons. Pour la petite histoire, d'après une responsable de la Direction départementale des territoires, ils n'en ont pas trouvé un seul ce jour là.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le noeud du problème pour la mairie ce sont ces friches à proximité de la rivière Saussiotte, elles servent d'hôtel-restaurant 4 étoiles aux sangliers. Or, elles appartiennent à une trentaine de propriétaires différents, un casse-tête pour la municipalité qui aimerait bien les raser. Car, qui dit plus de friches, dit plus de sangliers. Enfin normalement.

Retrouvez notre dossier du jour ce mercredi 5 janvier 2022. A écouter à 6H45 et 8H15 (98.3 ou 103.7). Vous y entendrez l'avis de nombreux habitants de la commune.