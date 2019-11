Semur-en-Auxois : Tony veut prouver que les enfants placés peuvent réussir comme les autres

Semur-en-Auxois - France

"Turbulent", "cancre", "impoli", "sans avenir"... Tony Quillardet, 16 ans, lycéen en 1ère au Lycée Anna-Judic de Semur-en-Auxois en a entendu des vertes et des pas mûres depuis qu'il est tout petit. Un peu échaudé, il a décidé de créer une page FaceBook pour dénoncer la stigmatisation dont sont victimes -selon lui- les enfants "placés".

Placé dès l'âge de 7 ans

Tony sait de quoi il parle, il a lui même été placé dans une famille d'accueil dès l'âge de 7 ans. Il évoque "les étiquettes que l'on colle" sur ces enfants à l'école puis dans le monde professionnel ainsi que les "stéréotypes totalement absurdes auxquels ils sont confrontés dans leur quotidien".

"Harcelé" par ses camarades en primaire

Pour Tony ça a débuté dès la primaire. "J'étais harcelé par mes camarades de classe parce que j'étais en famille d'accueil, dès qu'il y avait une bêtise de faite c'était forcément moi, au collège, lorsque j'ai révélé que j'étais en famille d'accueil j'ai été catalogué, mis dans des boîtes." Arrivé au lycée, Tony a décidé de se taire, "au début je n'ai rien dit aux professeurs, je n'ai évoqué le sujet qu'en fin d'année, et mon prof principal a été scotché parce que mes résultats scolaires ne correspondaient pas du tout à l'image qu'il pouvait avoir".

La photo que Tony utilise sur sa page FaceBook - DR

Invité aux Assises nationale de la protection de l'enfance

C'est pour provoquer le débat, confronter les points de vue qu'il a décidé de créer sa page FaceBook. "J'ai été invité aux Assises nationale de la protection de l'enfance (à Marseille les 4 et 5 juillet dernier ndlr.) donc je me suis dit qu'il fallait que je partage ce combat avec le maximum de monde". Suivi par l'association Acodège, s'il réussit ses études, Tony Quillardet, veut devenir juge. Il souhaite montrer au plus grand nombre qu'un enfant placé peut réussir comme n'importe quel autre enfant. Sa page FaceBook lancée ce dimanche matin recueille déjà 785 mentions "j'aime" et 814 abonnés.

Selon les chiffres de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, au 31 décembre 2016, le nombre de mineurs pris en charge en protection de l'enfance était estimé à 295 000 sur toute la France. Cela représentait un taux de 20 pour 1 000 chez les moins de 18 ans.