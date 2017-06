A Senan, l'Arche des animaux bichonne les chats et les chiots abandonnés

A Senan, il existe un havre de paix pour les chiens et les chats : "l'Arche des Animaux 89". L'association recueille les animaux abandonnés, les stérilise, les vaccine, puis se met à la recherche d'une famille d'accueil.

Devant la petite maison en bois de Raphaëlle, bénévole à l'Arche, une dizaine de chiens et de chats gambadent en liberté. La dernière venue est une petite chienne. Un peu timide, elle n'a pas encore de nom parce qu'elle est arrivée il y a un quart d'heure : "une dame est venue vers moi, elle m'a dit que son mari voulait la tuer, qu'elle n'avait plus le choix et qu'il fallait que je la prenne", confie cette mère au foyer. "Elle est assoiffée, son collier est un peu trop serré, elle a l'air de bien aller mais elle a besoin de câlins..."

Chez Raphaelle, les animaux se promènent en liberté dans le jardin et dans la maison. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Mouchka, petite chatte tricolore va elle bientôt être adoptée grâce à l'Arche des animaux. Julie a fondé l'association en 2015 : "dès qu'il y a une bête trouvée, on vient chez moi, on sait que je fais le nécessaire !", lâche la présidente aux yeux rieurs. Bouche à oreille, petites annonces, page Facebook... l'association s'est taillée une réputation près de Senan. "Les gens nous contactent suite à un déménagement, des allergies..." égraine Julie. "Des vétérinaires également, s'ils doivent euthanasier, rentrent en contact avec nous pour qu'on prenne soin de l'animal."

Julie explique comment fonctionne son association. Copier

L'arche des animaux continue de grandir, avec cinq bénévoles permanentes. La dernière arrivée, Isabelle, est couturière à Saint-Thomas Châteauneuf : "il n'y a pas longtemps, une amie m'a amené un York et je ne savais pas quoi faire donc je suis venue voir Julie". Puis ça a été très vite : "on a fait le nécessaire au niveau des papiers, et j'ai même été jusqu'à adopter une petite chienne roumaine il y a trois semaines !"

Rexy s'est fait soigner son oeil chez le vétérinaire, il attend maintenant son nouveau propriétaire. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

"J'ai même été jusqu'à adopter une petite chienne roumaine il y a trois semaines !" Isabelle, couturière

Par cette chaleur, les animaux se réfugient avec plaisir dans la piscine. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Un appel aux dons pour pouvoir accueillir plus d'animaux

Il commence à y avoir trop d'animaux, du coup Julie veut construire un chalet : "on fait un appel aux dons, avec une cagnotte en ligne", indique la présidente. "Déjà 530 euros récoltés sur Internet, puis 200 euros en chèques et espèces qui sont arrivés à la maison, on en est donc à 730 euros". Objectif : récolter 1000 euros pour le bonheur de tous les chats et les chiots abandonnés.

Appel aux auditeurs qui aiment les chatons mignons et câlins. © Radio France - Louis-Valentin Lopez