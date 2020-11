Séniors à Dijon : pour recevoir son colis de Noël, les inscriptions c'est maintenant !

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, François REBSAMEN, maire de Dijon, président de Dijon métropole, invite habituellement les seniors Dijonnais à un repas festif. Exceptionnellement et en raison de la crise liée à la pandémie, la ville de Dijon propose aux Dijonnaises et aux Dijonnais de 70 ans et plus un colis de Noël pour remplacer l’évènement.

« Le repas de Noël offert par la collectivité est un temps fort de partage et de convivialité très attendu et apprécié par les seniors dijonnais. Dans ce contexte de crise sanitaire et pour que Noël reste une fête pour tous, la ville de Dijon exprime son soutien et sa solidarité envers ses aînés, notamment aux plus fragiles d’entre eux, en offrant un colis garni de produits du terroir. Nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui, touchés par cette crise, vivent des moments difficiles » expliqueAntoine HOAREAU, adjoint au maire délégué aux solidarités, à l’action sociale et à la lutte contre la pauvreté.

Les modalités pour recevoir le colis de Noël

Pour recevoir ce colis, vous devez impérativement vous inscrire avant le 11 décembre 2020 :

Par téléphone

Maison des seniors : 03 80 74 71 71 Portail téléphonique de la mairie : 03 80 74 51 51 Ou par mail : colisdenoel@ccas-dijon.fr

: colisdenoel@ccas-dijon.fr En précisant votre identité, vos coordonnées et la composition de votre foyer (conjoint.e) Ou par courrier (le cachet de la poste faisant foi) : CCAS – colis de Noël – CS 73310 – 21033 Dijon cedex

Un bulletin d’inscription est également disponible dans les lieux d’accueil du public des services municipaux ou téléchargeable sur le site de la ville.

Il faut le renvoyer par courrier ou donner les informations par mail ou par téléphone. Après votre inscription, vous serez informé par le CCAS de la ville de Dijon (service animation – grandes manifestations) des modalités de retrait de votre colis.

Si vous vivez en couple, deux colis vous seront offerts (sous condition que la seconde personne soit âgée de 70 ans et plus).

Pour plus d’informations : Maison des seniors au 03 80 74 71 71 ou sur www.dijon.fr

Comme chaque année, un colis de Noël sera remis à chacun des 410 bénéficiaires du service du portage des repas à domicile du CCAS de la ville de Dijon.