Senneçay : un vent de colère souffle sur le village

Senneçay, France

La pilule passe mal dans ce petit village de 470 habitants : ces éoliennes seraient à un peu plus de 500 mètres des maisons, et surtout à aucun moment, les habitants n'ont été informés du projet. Des habitants reprochent au maire d'avoir signé un bail, le 23 avril, avec une société pour mettre des terrains à disposition. Le conseil municipal a délibéré le 14 mars pour l'autoriser à cela.

C'est dans ces champs, non loin des premières maisons du village, que pourraient être implantées les éoliennes © Radio France - Michel Benoit

Deux terrains municipaux, un peu moins d'une dizaine d'hectares, pourraient accueillir ces éoliennes : le conseil municipal a autorisé le maire à signer un bail emphytéotique avec une société : " Le maire est venu nous voir suite à une lettre qu'on lui avait adressée, relate une habitante, Fiorella Guillemain. Il nous a expliqué que pour l'instant, rien n'était décidé, et que tout pourrait s'arrêter pour différentes raisons. Mais non, on n'est absolument pas rassuré."

Daniel Brandého, un habitant de Senneçay, demande au maire de renoncer au contrat signé avec une société pour implanter des éoliennes sur la commune. © Radio France - Michel Benoit

Daniel Brandého a posé des panneaux dans le village pour dire non à ces éoliennes : il a acheté une maison il y a deux ans à Senneçay et avait à l'époque interrogé le maire qui avait démenti tout projet d'éoliennes. Or la commune s'est bel et bien engagé, affirme aujourd'hui Daniel Brandého, contrairement à ce que laisse entendre le maire : " Il est stipulé dans le contrat que la mairie ne peut pas se défaire, seul l'exploitant le peut. On est une vingtaine d'habitants à avoir fait, par lettre recommandée, un recours gracieux demandant à Monsieur le Maire de revenir sur sa délibération par défaut d'information de la population." Les habitants veulent créer une association de défense pour se faire entendre le plus fort possible : " On doit exprimer notre position parce que la préfète doit prendre en compte l'avis de la population qui est un élément déterminant par rapport à son acceptation du projet." Le maire de Senneçay n'a pas donné suite à notre demande de rv ; une clause de confidentialité lui interdit de communiquer sur le contrat signé.