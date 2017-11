Sénonais : la solidarité des motards pour aider à réaliser le rêve de Gabin

Le petit Gabin, 6 ans, est atteint d'une maladie qui l'empêche de marcher correctement. Il doit se faire opérer aux Etats-Unis, mais le déplacement coûte très cher. Alors ses parents font appel aux solidarités de tout bord. Ce week-end, les motards se sont rassemblés pour récolter des fonds.

Une balade à moto au cours de laquelle chaque participant donne au minimum 5 € : c'est l'idée qu'ont mise en place les membres du club des Arsouilles, dans le Sénonais. Samedi, ils étaient plus de 70 à partir pour une grande boucle de 80 km, dont l'arrivée s'est fait, avec force et fracas, au centre-ville de Sens. Et même la pluie ne les a pas découragés.

"Il faut être solidaire pour que tous ces enfants retrouvent une vie normale"

"Vu la météo et le nombre de participants, on est très contents", sourit Christophe, le papa de Gabin. D'ailleurs, le petit garçon "est très content. Lui qui avait un peu d'appréhension à cause du bruit des moteurs, ça lui a beaucoup plu au final. Pour lui, le petit bonhomme au milieu de tous ces engins, ça devait être quelque chose..."

Car c'est bien pour ce petit bonhomme qu'ils se sont tous rassemblés. David est venu de Seine et Marne : "Il faut être solidaire pour ce petit garçon qui a un handicap, solidaire pour que tous ces enfants comme lui retrouvent une vie normale."

Une opération à 70 000 €

A 6 ans, Gabin est atteint de paraplégie spastique. En d'autres termes, ses jambes sont en permanence parcourues de spasmes et il marche continuellement sur la pointe des pieds. Il rêve de pouvoir courir et jouer au foot comme les autres enfants. Mais pour cela, il doit se faire opérer. Or, l'opération ne se pratique pas en France sur des enfants, mais elle est possible aux Etats-Unis. Problème, entre l'opération et le voyage, il faut compter 70 000 €.

"Si on n'est pas capable de le soigner en France, il faut faire autrement", nous dit Evelyne, toute de cuir vêtue. Elle est venue "pour la balade, pour le plaisir d'être ensemble, bien sûr, mais surtout pour le petit. En plus, il est adorable ce gamin. On prendra de ses nouvelles."

"Je me suis déguisé en Winnie l'Ourson"

Un tel esprit de solidarité, "c'est la mentalité de tous les motards", explique Cathy, venue avec son ami. "On aurait voulu faire encore plus : mettre de la musique, danser..." Non loin, un déguisement attire l'oeil : celui de Franck, un grand gaillard barbu. "Je me suis déguisé en Winnie L'ourson", sourit-il. "Je suis venu de Paris, j'ai fait pas mal de route, mais c'est pour rendre hommage à cet enfant. Participer à cette opération, c'était très beau à faire, malgré la pluie, on s'est dit qu'on viendrait quand même."

Et la famille de Gabin ne compte pas s'arrêter là. Elle veut collecter un maximum de dons avant l'opération, qui est d'ores et déjà prévue en juin 2018.

+ d'infos sur la page Facebook du rêve de Gabin