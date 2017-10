Sens : découvrez le stick-ball, cousin des rues du base-ball

C'est une discipline encore très confidentielle : à Sens, la ligue de stick-ball est la seule organisation en France qui pratique ce sport. C'est en fait un dérivé du base-ball américain, en plus abordable et avec moins d'équipements.

"Elle y est ! Allez, allez !" Casquette vissée sur la tête et t-shirt de base-ball sur les épaules, Laurent Carpentier encourage ses élèves qui s'entraînent sur le terrain de sport de la rue Poincaré à Sens. C'est lui le créateur de la ligue sénonaise de stick-ball, qui regroupe 24 joueurs pour l'instant. Pourtant, ce quadragénaire n'a rien d'un sportif : à la base, il est professeur d'anglais au collège de Villeneuve-la-Guyard.

Un sport inventé par les gamins des rues de New-York

"Je cherchais une façon d'intéresser mes élèves grâce au sport, alors je me suis penché sur le base-ball, et le stick-ball est arrivé tout naturellement dans mes recherches." Alors qu'est-ce que c'est exactement ? C'est comme le base-ball, mais avec moins de contraintes, explique-t-il. "Au départ, on l'appelait le base-ball du pauvre. Ca vient de New-York, des petits du Bronx qui ont inventé ça. Ils piquaient le manche à balai de leur mère et s'en servaient de battes. C'était une façon de rendre le base-ball accessible à tous, parce que pour le base-ball, il faut un terrain spécifique et de nombreux équipements qui peuvent coûter très cher."

Pour le stick-ball, rien de tout cela : on peut jouer sur tous les terrains et l'équipement ne coûte qu'une dizaine d'euros. "Un manche à balai ou une tringle à rideau font l'affaire en guise de batte, et pour la balle, c'est une simple balle en caoutchouc que l'on peut trouver dans tous les magasins", précise Laurent Carpentier. Libre à chacun ensuite de personnaliser sa batte, avec un "grip", des autocollants, des motifs... Pour la tenue, un simple jogging suffit, même si aujourd'hui, les joueurs arborent fièrement leurs t-shirts aux couleurs des deux équipes : les Dodgers et les Wah-Paaz.

Des règles quasi similaires au base-ball

Les règles, elles, sont quasiment les mêmes qu'au base-ball. La seule différence, c'est qu'au stick-ball, le lanceur fait son propre service, comme au tennis. Pas si simple, sourit Antoine Fouilloux, collègue de Laurent et deuxième coach de l'équipe. "Le plus dur, c'est d'avoir le bon timing. Il faut mesurer le poids de la batte, la distance..." Faut-il être déjà bon pour jouer ? "C'est difficile, mais dès le premier entraînement on peut s'amuser et faire de belles actions. Pas besoin d'être déjà confirmé."

Justement, l'équipe est encore à un niveau amateur. La moyenne d'âge est plutôt jeune, on compte beaucoup de lycéens et de collégiens. Mais ici, l'esprit d'équipe compte au moins autant que les performances, indique Tom, 17 ans, l'un des premiers à avoir rejoint la team. "On est là pour le sport certes, mais on a quand même une très bonne ambiance de rigolade derrière."

Et l'objectif de l'équipe, c'est de développer ce sport chez nous. Et pourquoi pas, organiser un championnat à la française.

