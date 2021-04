Sens, environ 230 manifestants contre la construction d'un entrepôt de e-commerce

Ils n'en veulent pas, et ils l'ont fait savoir ! Environ 230 sénonais se sont réunis ce samedi 17 avril, sur le rond-point des Droits de l'Homme, à l'entrée de Sens, après avoir fait le chemin en vélo depuis la place de la République, en centre-ville.

Les manifestants sont très concernés par l'enjeu écologique du projet. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Une concurrence déloyale

Alors que les manifestants se pressent autour du rond-point qui a été fermé à la circulation, chacun prend la parole pour dénoncer le projet de construction de la plateforme de e-commerce qui devrait voir le jour à l'horizon 2024.

C'est la principale préoccupation de Sophie Calmels, tête de liste la France Insoumise pour les prochaines élections régionales. "Nous avons en ville des commerçants locaux qui savent qu'à long terme, l'arrivée d'une telle plateforme les tuera" explique-t-elle. Pour elle, une telle plateforme ne fera certes pas de concurrence directe, mais elel contribue à la fin du commerce local. Et ce ne sont pas les emplois promis qui la convainquent.

"On nous a dit d'abord qu'il y aurait 3000 emplois, puis 2000, maintenant nous en sommes à 1500... Qu'est-ce que cela veut dire ? Que même les emplois promis ne sont pas sûrs" conclut-elle. Même son de cloche du côté de Mathieu Bittoun, tête de liste du collectif citoyen Sens Ecologie & Solidarité (SES) : "Cela reste des emplois très précaires, qu'on pourvoit parfois avec des intérims... Donc à prendre avec des pincettes" conclut-il.

Un enjeu écologique

Des banderoles ont été déployées sur le rond-point. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Pour les manifestants présents, il y a surtout un énorme enjeu écologique. l'Adeny, l'Association de Défense de l'Environnement et de la Nature de l'Yonne veut le faire savoir. Même si elle n'est pas farouchement opposée au concept du e-commerce, c'est surtout la bétonnistion des terres cultivables qui met en colère.

"Ces terres sont en très bonne santé et parfaitement cultivables, bétonner à tout va, détruit à petit feu notre environnement et cela doit cesser" explique Sylvie Baltramy, une des responsables de l'association. D'ailleurs, on s'inquiète aussi du taux de pollution qui risque d'augmenter. "Imaginez tous les camions, et les allées et venues... Un pic de circulation de poids-lourds ne ferait qu'engendrer plus de pollution" poursuit-elle.

Parmi les habitants, on craint aussi une désertification du département. "Evidemment que le e-commerce fait énormément de ravages... En centre-ville, plusieurs commerçants ont dû baisser le rideau, faute de clients. Et ils s'en vont, et cette plateforme va contribuer à la désertification de l'Yonne" confie Christophe, sénonais.

Mais si rien encore n'est construit, les manifestants espèrent faire annuler la construction de l'entrepôt, même s'ils savent que cela reste peu probable.