Sens : l’hôpital et l'agglomération unissent leurs forces pour lancer leur propre centre de vaccination

La salle des fêtes est sortie de son long sommeil à Sens. Le lieu qui, n'a plus servi depuis de longs mois à cause de la crise sanitaire, a été transformé en moins d'une semaine en centre de vaccination. Il sera opérationnel dès ce lundi, après les premières vaccinations à Auxerre ce mercredi 6 janvier. Cette fois, le centre a été porté par l'agglomération et l'hôpital de Sens.

" Il faut être au rendez vous de la vaccination" ( Dominique Marquier, directeur de l'hôpital de Sens )

En effet, en regardant sa télévision en début de semaine, la maire Les Républicains de Sens, Marie-Louise Fort avoue avoir eu un coup de sang, notamment en voyant la lenteur du démarrage de la campagne de vaccination dans l'Yonne. " je me suis mise en colère, en trouvant que trois Ehpads dans l'Yonne pour se faire vacciner en quinze jours ça me paraissait pas beaucoup. Du coup, j'ai téléphoné au directeur de l'hôpital. Avec mon directeur des services et le directeur de l'hôpital on a regardé ce que l'on pouvait faire.". Monter un centre était presque une évidence pour le directeur de l'hôpital de Sens pour qui "il faut être au rendez-vous de la vaccination", " Chaque jour qui passe fait qu'il faut que l'on vaccine des personnes âgées supplémentaires et que les pertes de temps vont se payer par des morts supplémentaires. " explique Dominique Marquier. L'idée d'un centre de vaccination est proposée au Préfet et à l'Agence Régionale de Santé qui la valide.

Un supercongélateur du laboratoire de l'hôpital de Sens réquisitionné

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Les services ressortent les plans des centres de vaccination mis en place pendant l'épidémie de grippe H1N1 en 2009. La salle des fêtes, rue René Binet, est entièrement réaménagée. Une partie contient deux circuits de vaccination avec des tentes, un sens de circulation, le matériel nécessaire. Reste la question du stockage des vaccins. Au début il est prévu que le vaccin soit acheminé depuis Auxerre où il est actuellement stocké explique Eve Robert, déléguée départementale de l'Agence Régionale de Santé. Mais, un supercongélateur est actuellement utilisé par le laboratoire de l'hôpital de Sens. S'il n'a pas pour vocation initiale de stocker des vaccins, il en a, en revanche, les capacités et pourrait faire gagner du temps. " Il aurait la possibilité, les pré-requis et la place pour pouvoir accueillir un petit stock tampon" explique Eve Robert, "cela permettrait à l'hopital de Sens d'être un petit peu plus autonome dans la conduite des opérations de vaccination".

Avallon et Joigny auront leurs propres centres la semaine prochaine

Elle se réjouit par ailleurs de ce coup de main bienvenu de la part des collectivités, de l’hôpital et surtout des soignants " A Sens, ce centre de vaccination va voir le jour grâce à la collaboration des médecins de l'hôpital, des infirmières de l'hôpital et tous les professionnels libéraux de la ville. C'est extrêmement positif et je tiens à le souligner" . Le Préfet se félicite aussi de cette collaboration "entre les services de la direction générale de l'Agence Régionale de Santé, la collectivité et la préfecture. l'objectif est d'avoir comme l'a dit le Premier Ministre, un maillage de six centres de vaccination par département." rappelle Henri Prévost.

Le centre a été présenté ce vendredi en présence du Préfet de l'Yonne, Henri Prévost, et de Marie Louise Fort la maire de Sens. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

L'Yonne est d'ailleurs en bonne voie, puisqu'après Auxerre, celui de Sens sera opérationnel ce lundi. La semaine prochaine deux nouveaux centres ouvriront leurs portes à Avallon et Joigny. Ce sera ensuite au tour de la Puisaye et de Tonnerre dans les prochaines semaines. Des centres qui pour l'heure permettent de vacciner les soignants, les pompiers et aides à domiciles de plus de 50 ans, mais qui dès le 18 janvier prochain accueilleront les icaunais de plus de 75 ans qui pourront à leur tour se faire vacciner. Cette deuxième étape concernera 38 000 personnes dans l'Yonne.

Informations : A Sens soignants hospitalier, libéraux, pompiers ou auxiliaires de vie de plus de 50 ans qui souhaitent se faire vacciner doivent appeler le standard de l'hôpital avant de pouvoir prendre rendez-vous en ligne.