Le port du masque rend la vie des personnes sourds et malentendants très compliquée, elles ne peuvent plus lire sur les lèvres.

Sens : "On ne peut plus lire sur les lèvres avec les masques, c'est difficile" témoigne Aurore, malentendante

Le port du masque est devenu une habitude pour de nombreux Français, une obligation même dans les transports en commun et dans certains magasins. Mais la généralisation du masque rend la vie difficile aux sourds et malentendants en les empêchants de lire sur les lèvres.

Le masque : un obstacle supplémentaire à la communication

"Déjà au début du confinement quand on a commencé à dire 'il faut mettre des masques', là je me suis dit ça y est c'est la fin du monde", raconte Aurore, cette aide-soignante de 34 ans est malentendante de naissance. Le port du masque rend la communication très compliqué : "par exemple, quand on va au magasin, on ne voit plus les lèvres, moi j'ai besoin de lire sur les lèvres pour comprendre ça nécessite beaucoup beaucoup plus d'attention."

"Je suis obligée de mimer ou de faire répéter plusieurs fois"

Les gestes barrières et en particulier le port généralisé du masque ont bousculé le quotidien d'Aurore : _"depuis toujours, je suis habituée à lire sur les lèvres et là c'est impossible. Le Sénonaise_ essaie de communiquer et de se faire comprendre par d'autres moyens : "je suis obligée de mimer ou de faire répéter plusieurs fois. Et puis sinon, _je demande aux gens de baisser leur masque_, comme moi j'en porte un, je leur demande de baisser un peu le leur que je puisse comprendre. Certains refusent. Mais j'ai la chance de travailler avec des gens formidables, mes collègues comprennent mes difficultés et m'aident bien volontiers."