Sens : un nouveau chantier à partir pour embellir les quais

L'idée reste la même pour la municipalité de Sens dans l'Yonne, embellir les lieux bordant la rivière et favoriser la promenade. Une politique plébiscitée par les Sénonais à l'image d'Antoinette. Elle habite depuis deux ans quai Schweitzer et se félicite de ces travaux : "c'est quand-même plus agréable d'avoir de beaux lampadaires, d'avoir un beau trottoir, je pense qu'ils vont aussi mettre des chaises sur les pontons. Il y a tout à faire là, donc c'est très bien."

Des voies douces, dans la continuité

Comme à Auxerre, la municipalité sénonaise a fortement investi dans les rives de l'Yonne. Cette phase est la troisième du vaste chantier des quais. Paul-Antoine de Carville, premier adjoint : "on va réaliser la continuation de ce qu'on a fait juste avant, donc il y aura une voie pour la voiture et une voie pour les piétons et les vélos. Et nous aurons aussi plus d'espaces plantés, des arbres, des massifs et des espaces pour se poser avec des bancs, ainsi que deux pontons sécurisés. Actuellement, nous sommes sur un espace qui est bétonné sans aucun aménagement."

La partie rénovée du quai Schweitzer à Sens © Radio France - Renaud Candelier

Appliquée depuis trois ans, la recette a fait ses preuves, en témoigne Isabelle qui vient passer du temps sur les quais : "j'habite à la campagne, au milieu des champs et je m'ennuie donc je suis venu au bord de l'Yonne pour faire un plaid en tricot à ma petite-fille ou mon petit-fils qui va naître."

La partie du quai Schweitzer à Sens à rénover dont les travaux débutent ce lundi 16 août 2021 © Radio France - Renaud Candelier

Un enjeu d'attractivité pour les petites villes

Assis sur des chaises, Jean-Robert et son épouse sont en vacances à Sens. Ces touristes venus de Châtellerault dans la Vienne voient des travaux similaires dans leur ville : "les petites villes se meurent, alors je pense que de faire des choses comme cela, ça permet de ramener du monde, pour que les centres-villes vivent." D'autant que sur 250.000 euros Hors taxe de travaux, les trois quarts sont financés par l'Europe, l'Etat et le département.

A l'autre bout des quais de Sens, quai du petit hameau, des travaux d'enfouissement des réseaux devraient débuter mi-septembre et pour un mois. La voirie sera refaite ultérieurement. Quant au clos le Roi, ce grand parc situé près des quais, la réflexion est toujours en cours sur son avenir.