Sens : une échelle des violences dans le couple, sur votre baguette de pain

L'action a été lancée dans quatre boulangeries de la ville, par le comité Nous Toutes du Sénonais afin d'aider les femmes à prendre conscience des violences qu'elles peuvent subir. Le collectif a été créé au mois d'avril, dans le but d'aider les femmes victimes à ne plus subir de violences.

Un violentomètre sur les comportements dans le couple

Trois couleurs s'affichent au dos du sachet, vert, orange et rouge associées à vingt-quatre types de comportements explique Marie, du collectif Nous Toutes du Sénonais : "dans la partie verte, on a par exemple - dans la relation de couple, il respecte les décisions et les goûts. En orange, il y a violence quand il se moque de toi en public. Et en rouge, tu est en danger quand il menace de diffuser des photos intimes de toi." Stéphanie, vendeuse à la boulangerie Les Gourmets, place de la République constate un bon accueil des clients : "les gens disent que c'est une bonne initiative. Ils comprennent tout de suite de quoi ça parle. Même les hommes disent que c'est une bonne initiative."

Une échelle des violences au sein du couple qui comprennent beaucoup de situation de violences psychologiques © Radio France - Renaud Candelier

Des violences parfois jugées "normales" dans le couple

Les situations proposées relèvent d'exemple du quotidien dans lesquels il y a finalement peu de violences physiques, souligne Marie : "il y a en effet de la manipulation, de la jalousie, l'interdiction de faire certaines choses, comme utiliser les textos. C'est une forme de violence qui laisse peu ou pas de traces. Et pour trop de personnes, ces situations sont considérées comme des relations normales de couple. Mais ce n'est pas le cas."

Informer avant d'accompagner

Le comité Nous Toutes du Sénonais "n'a pas pour vocation d'accompagner des femmes victimes de violences parce que nous ne sommes pas des professionnelles de la question", précise Camille, une des membres, "nous ne sommes pas formées donc on n'accompagnera pas de manière concrète sauf en orientant vers les structures existantes. Notre objectif est d'informer le grand public" sur ce problème particulièrement développé dans l'Yonne. "Avec des gestes qui touchent au quotidien comme sur les baguettes", complète Sandrina, également membre de Nous Toutes, "cela permet de toucher des gens qui n'iraient pas forcément dans les dispositifs de droit commun, qui parfois font peur." Le comité Nous Toutes du Sénonais est composé d'une vingtaine de femmes et cherche des soutiens financiers pour mener d'autres actions contre les violences faites aux femmes et aux enfants.