Sens : une quarantaine de manifestantes contre la loi sur la petite enfance

Elles dénoncent la création "d'usines à bébés". Les auxiliaires de puériculture, dans les crèches et halte-garderies étaient appelées à la grève ce mardi partout en France, contre la loi Petite Enfance. Elles craignent de devoir accueillir toujours plus de bébés.

C'est la première fois qu'elles manifestent ensemble. Les salariées des crèches sont inquiètes pour leur conditions de travail et les conditions d'accueil des enfants. Brigitte Pereira est auxiliaire de puériculture à la crèche des petits sénons à Sens : "vous voyez l'élevage intensif, et bien on a peur que ça devienne comme cela."

Jusqu'à six enfants par adulte

Cette loi prévoit la possibilité de six enfants qui ne marchent pas pour un adulte. Actuellement, c'est un maximum de cinq. Et un enfant de plus, ce n'est pas rien, explique Marion De Luiz, salariée en crèche : "imaginez-vous dans une pièce de vingt mètres carrés avec trente enfants autour de vous. En terme de nuisance sonore, en terme de mouvement. Et avec cinq autres collègues. Alors rajoutez cinq enfants de plus ! Certains diront - on n'est plus à cinq près, mais si. Plus on en rajoute, pire ce sera pour tout le monde."

Six bébés à gérer pour chaque adulte dans une crèche, c'est trop estime cette professionnelle (à gauche) © Radio France - Renaud Candeleier

Des conséquences sur la qualité d'accueil

Ce sera pire, à commencer par les bébés estime Muriel Dorkel, auxiliaire de puériculture : "des enfants qui vont être très stressés, qui vont pleurer toute la journée et qu'on ne pourra pas consoler parce qu'on a que deux bras. Cette loi, c'est une catastrophe." Et les conditions de travail vont se dégrader prévoit Marion De Luiz : "quand vous êtes au milieu de vingt bébés, c'est déjà éprouvant psychiquement, alors si on rajoute plus d'enfants, ça ne peut pas être mieux." Les différents changement de la loi sur la petite enfance doivent entrer en vigueur au premier semestre de cette année.

La loi sur la petite enfance aussi d'augmenter les capacités d'accueil des micro-crèches et chez les assistantes maternelles. Elle pose aussi le principe d'un contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de la petite enfance.