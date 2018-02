Mont-de-Marsan, France

Sensibiliser contre le racisme dans le sport, mais ailleurs aussi, et contre toutes les exclusions en général, c'était le programme ce lundi matin au Stade de l'Argenté à Mont-de-Marsan. Une douzaine de jeunes, âgés de 16 à 24 ans, ont pû assister à cette action, menée dans le cadre du dispositif Prépa sport, lancé l'an dernier pour aider ces jeunes montois et montoises à se réinsérer grâce au sport.

"Des mots qui blessent..."

Parmi les intervenants, Théo Mondjongo, le jeune joueur du Stade Montois Basket, qui a porté plainte contre X. Il affirme avoir entendu des insultes racistes et des cris de singe, lors du match en Coupe des Landes, fin janvier contre le club landais de Côteaux du Luy. Impossible d'en parler ouvertement devant ces jeunes, tant que l'enquête est en cours, mais il l'affirme, ce n'est pas la première fois que ça arrive. "En quatre ans et demi, j'ai vécu ça une ou deux fois... ce sont des mots qui blessent. On essaye de déstabiliser le joueur, par tous les moyens, c'est vraiment le dernier recours pour un supporter", explique le basketteur.

Théo Mondjongo, le joueur du Stade Montois Basket, participe à une opération contre le racisme dans le sport à Mont-de-Marsan

Face à lui, des jeunes qui sont souvent confrontés au racisme, et pas que dans le sport. Théo, 17 ans, a déjà entendu des mots très durs : "Retourne dans ton pays", par exemple, "oui, j'ai toujours entendu ça. D'entendre des phrases comme ça, c'est vexant." Loïc lui, a été marqué par cette vidéo projetée pendant la séance. "J'ai vu trois mecs de cité s'en prendre à des blanches dans le bus et elles ne disaient rien et personne ne réplique, ça m'a marqué, parce que j'ai déjà vu cette scène", avoue l'adolescent.

Former les citoyens de demain

Dans ce cas, il faut parler, agir, condamner, répètent Théo Mondjongo et les associations qui interviennent auprès de ces jeunes. Ce matin-là, c'est Georges Kerforn, président du MRAP dans les Landes qui s'y colle : "Les jeunes ne sont pas plus racistes, plus homophobes, plus sexistes que les autres, mais ce sont les citoyens en formation. Ce sont eux qui assureront la relève pour les messages de fraternité, c'est pour ça que c'est important et qu'il faut les rencontrer."