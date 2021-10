Sensibiliser au dépistage du cancer du sein avec Octobre rose

Les femmes âgées entre 50 à 74 ans reçoivent des courriers tous les deux ans pour le dépistage organisé par mammographie. Le dépistage a lieu avant 50 ans chez les personnes à risque mais 80 % des cancers du sein arrivent après 50 ans. Selon Santé publique France, une femme sur huit est victime d'un cancer du sein au cours de sa vie. Après une baisse du dépistage lors de la pandémie de Covid-19, il faut à nouveau sensibiliser. Un peu plus de 50 % des femmes en âge de se faire dépister le font, c'est encore trop peu.

Le centre de dépistages des cancers à Nice coordonne la "campagne de dépistage organisée", à destination des femmes de 50 à 74 ans. Il envoie des courriers tous les deux ans aux femmes pour qu'elles réalisent une mammographie dans l'un des 55 cabinets de radiologie agréés dans les Alpes-Maritimes. L'examen fait ensuite l'objet d'un contrôle par un autre radiologue. Cette deuxième lecture permet de détecter 6% de cancer qui n'ont pas été vus en première lecture.

reportage Copier

De nombreux événements pour Octobre rose

Barbara Prot est présidente de l'association SOS Cancer du sein et conseillère municipale à la prévention et à l’éducation à la santé à Nice. Elle rappelle l'importance du dépistage.

interview Copier

SOS Cancer du sein propose une régate rose le samedi 16 octobre : la course partira du port Vauban à Antibes et durera la journée. Nice organise une série d'événements pour Octobre rose.

Le samedi 30 octobre à 15 heures à Rauba Capeu à Nice, le Gang des crânes rasés organisera un défilé de mode de jeunes femmes malades, en cours de traitement d’un cancer, afin de sensibiliser au dépistage des moins de 40 ans et aider les femmes à s’accepter sans cheveux et sans tabou.

interview Copier

Le défi connecté

Tout le mois d'octobre, il sera possible de participer à une course connectée « Octobre Rose » pour promouvoir la pratique régulière d'une activité physique contribuant à réduire le risque de développer des cancers Une série de challenges digitaux sont proposés (marche et course à pied : 5 km, 10 km, 21,1 km, 42,195 km) à réaliser entre le 1er et le 31 octobre, seul ou en équipe. Plus d’infos et inscriptions : www.octobreroseconnecte.fr