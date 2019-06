Sensibiliser le public à la stérilisation des chats, c'est bien mais insuffisant pour la SPA en Haute-Vienne

Haute-Vienne, France

En Haute-Vienne voilà 25 ans qu'une campagne de stérilisation des chats est menée pendant deux semaines chaque année par les vétérinaires qui proposent des prix réduits pour ce type d'intervention. Une campagne médiatisée par la SPA (société protectrice des animaux) et qui se fait à l'échelle départementale, ce qui est quasi unique en France.

Mais dans les locaux de la SPA prés de Limoges on a néanmoins recueilli 1400 chats en 2018 et cette année "A partir de la mi juin nous ne saurons plus où mettre les chats, ils vont arriver par cartons et quand je dis par cartons ce n'est pas une image... c'est la réalité" explique Fabien Schober, responsable administratif de la SPA 87.

Une campagne de stérilisation des chats efficace ?

Pourtant dans le département les vétérinaires jouent le jeu en prenant en charge la campagne de stérilisation pendant deux semaines à l'automne comme le docteur Laurent Vieilleribière à Limoges : "Dans la clinique nous sommes 4 et nous faisons entre 100 et 150 stérilisations sur une quinzaine de jours" . Il est convaincu que la campagne de stérilisation permet de limiter la prolifération des chats errants et aussi les maladies comme le sida des chats pour lequel il n'y a pas de vaccin. "Mais il y aura toujours des chats errants" reconnait-il.

Avant la forte affluence attendue courant juin, les chats ont encore de l'espace pour se prélasser à la SPA 87 © Radio France - Françoise Ravanne

"Il faut une loi comme en Belgique"- Fabien Schober, à la SPA

Sur l'efficacité de la campagne de stérilisation menée depuis des années en Haute-Vienne le responsable administratif de la SPA en Haute-Vienne veut y croire mais il a aussi le sentiment que ceux qui profitent de cette occasion moins onéreuse auraient de toute façon fait stériliser leur animal.

Et le fait que les pouvoirs publics relancent aujourd'hui une action de sensibilisation auprès des propriétaires de chats ce n'est pas suffisant pour Fabien Schober pour qui " Il faut une loi rendant obligatoire la stérilisation" comme ça se fait déjà en Belgique.