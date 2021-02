Le Conservatoire du littoral et l'agglomération du Cotentin viennent de signer une convention qui doit accélérer la remise en état du sentier côtier, l'un des atouts touristiques majeurs du territoire.

Sentier côtier : Le Cotentin et le Conservatoire du littoral aux petits soins

Représentants du Cotentin et du Conservatoire du littoral ont constaté sur place au Cap Lévi, la nécessité de reprendre certaines portions endommagées du sentier côtier.

Le Cotentin est un territoire qui doit une partie de son pouvoir d'attraction à ses paysages sauvages, et son littoral. Des dizaines de milliers de touristes viennent chaque année profiter des sentiers de randonnée avec vue imprenable sur la mer. Seulement, ce patrimoine inestimable, il s'entretient, sans quoi, il est voué à disparaître. C'est pour améliorer et accélérer l'entretien du sentier du littoral que l'agglomération du Cotentin et le Conservatoire du littoral ont mis au point une convention symboliquement signée au sein du fort du Cap Lévi, à Fermanville.

"Depuis le 1er janvier 2019, _le Cotentin a la compétence sur les sentiers de grandes randonnées_, dont le sentier des douaniers qui représente 200 kilomètres d'itinéraire", souligne le président de l'agglomération du Cotentin David Margueritte. Mais pour que cette gestion soit pertinente, il était nécessaire de se rapprocher du Conservatoire du littoral. "On a des emprises, des terrains, qui sont imbriqués. Pour que l'action publique soit efficace, il faut travailler ensemble", ajoute l'élu.

Résorber les points noirs et faire preuve de pédagogie

Et du travail, il y en a. Un recensement des points noirs, autrement dit, des secteurs endommagés du sentier côtier a été réalisé depuis quelques années. Il a permis de recenser, 86 points noirs à l'échelle de la Manche, et pas moins de 39, rien que sur le littoral du Cotentin. "Il peut s'agir d'une passerelle à refaire pour enjamber un petit cours d'eau, ou encore d'un tronçon de chemin à dévier ou reculer en raison d'un risque d'érosion lié aux assauts de la mer", précise Régis Leymarie, délégué du Conservatoire du littoral en Normandie.

Le président du Conservatoire du littoral Hubert Dejean de La Batie, le président du Cotentin David Margueritte et le délégué du conservatoire en Normandie Regis Leymarie cosignent la convention. © Radio France - Benoît Martin

Avec 130 000 euros débloqués (80 000 venant du Conservatoire, et 50 000 de l'agglomération), l'ambition c'est de résorber ces "points noirs" dans les 2 à 3 ans, mais aussi "améliorer le balisage en insistant sur la biodiversité et la pédagogie", souligne David Margueritte pour qui l'objectif, c'est aussi d'aider chaque visiteur qui vient profiter de notre littoral, à ne pas le dégrader!