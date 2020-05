Avec le déconfinement, une partie des sentiers et espaces naturels rouvrent dans le Pas-de-Calais.

Sentiers et sites naturels rouvrent progressivement dans le Pas-de-Calais

La majorité des espaces naturels, propriétés du conservatoire du littoral, du département du Pas-de-Calais et de certaines communes rouvrent à partir de ce vendredi au public. Les plages pour le moment restent interdites. Les parkings et accès à ces dernières restent également fermées.

Baie de Wissant -

Que ce soit le marais d'Athie, la forêt d'Eperlecques, le bois de Maroeuil, les dunes Nord de Berck, de Merlimont, de Cucq ou encore le sentier au bord de la falaise du Cap Gris Nez : tous ces sites rouvrent au public à partir de vendredi sous conditions. Les autorités demandent aux visiteurs de respecter les gestes barrière et de ne pas circuler à plus de dix personnes.

Blanc-Nez -

Le syndicat mixte Eden 62 insiste sur le fait que cette réouverture coïncide avec la naissance des animaux sauvages. La survie des petits pourrait être mise en cause par l'effet de surprise après plus de 50 jours de calme. Il faut donc respecter scrupuleusement les sentiers et penser à tenir ses chiens en laisse.

Gris-Nez -

Les aires d'accueil Hubert Latham au sud de Sangatte Blériot-plage ; de Haute Escalles en sortie de village, de la carrière du Phare à la sortie sud de Wissant, de la Maison du site des Deux-Caps à Audinghem et le parking de la sirène au Gris-Nez à Audinghem rouvrent également. Cependant les camping-cars ne pourront être accueillis sur ces sites qu'à partir du 31 mai.