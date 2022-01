Sentiment de "trahison' à Aniane face à la réduction des heures d'ouverture du bureau de poste

Le maire d'Aniane et les élus des communes aux alentours avaient déjà lancé au printemps 2021 une pétition contre la réduction des horaires du bureau de poste. Ils s'étaient également mobilisés à coup de banderole sur le Tour de France. Deux mois après la mise en place du nouveau fonctionnement, l'incompréhension est toujours omniprésente à Aniane. "Ce n'est plus une déception, c'est une trahison de la parole de l'État", s'indigne Philippe Salasc le maire de la commune près de Gignac.

Devant le bureau, certains habitants sont encore étonnés des horaires : "on a du mal à s'y retrouver donc nous allons directement à Gignac". À Aniane, la poste est ouverte uniquement l'après-midi de 14h30 à 16h30 sauf la journée de jeudi, jour de marché, qui bénéficie d'une ouverture le matin et l'après-midi.

"Il ne reste pas grand chose"

Pour de nombreux Anianais, la poste reste l'un des rares lieux de rencontre. "J'y vais au moins trois fois par semaine pour poster mon courrier, discuter, croiser les anciens", raconte Paul. Il est profondément scandalisé par ces changements d'horaires : "on se moque du consommateur, je suis scandalisé par le je-m'en-foutisme du groupe". D'ailleurs difficile pour les habitants de désigner les services restants dans la commune, "il ne reste pas grand chose", admet une passante. Le sentiment de délitement et d'abandon est unanimement partagé. "Parfois il n'y a même plus de billet dans l'unique distributeur", insiste Paul.

Double discours politique ?

Dans la salle du conseil municipal, le maire Philippe Salasc contient sa colère. "Nous avons déjà beaucoup perdu entre les perceptions, la gendarmerie qui est un simple dortoir et là il reste la Poste", s'inquiète-t-il. Philippe Salasc dénonce un double discours politique : "officiellement on nous dit que le service public sera maintenu, que les territoires ruraux, les plus fragiles seront irrigués. Mais de l'autre côté, vous voyez que tout est mis en place pour démanteler tout cela."

"On se fout de la gueule du monde" - Philippe Salasc

La banderole sur la mairie d'Aniane © Radio France - Romain Berchet

Philippe Salacs promet d'autres action pour sauver le service public. Il a d'ailleurs accroché une banderole sur le fronton de la mairie d'Aniane.