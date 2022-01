Elle se bat pour obtenir le droit de revoir son fils Kélyo, emmené dans une autre région de France par son ex-compagne. Malgré une reconnaissance par la justice de son statut de second parent, Karina Puisney ne parvient pas à faire respecter son droit de visite. Elle a décidé de remuer ciel et terre

Séparée de son épouse, Karina se bat depuis plus de 4 ans pour retrouver son fils

Karina et son fils Kélyo qu'elle n'a pas revu depuis plus de 4 ans

Kélyo même si je ne l'ai pas porté c'est mon sang, c'est ma chair, c'est mon enfant,

A 43 ans Karina Puisney est prête à tout pour retrouver celui qu'elle n'a plus revu depuis le 11 Octobre 2017.

Une maman déchirée

Tout commence par une rencontre il y a 8 ans avec son ex-compagne dans le Calvados. C'est une amie qui les présente. Un coup de foudre que les deux femmes veulent vite sceller par la naissance d'un enfant. Karina Puisney a déjà deux enfants d'une première liaison.

Après une première insémination ratée en Espagne, une seconde effectuée en Belgique en 2014 se révèle positive. Les deux femmes décident de se marier le 13 juin 2015. C'est la compagne de Karina qui porte l'enfant, un petit Kélyo qui nait en Juillet 2015.

Le petit Kélyo dans les bras de Karina © Radio France - Privé

Le bonheur sera de courte durée

Le couple se sépare très rapidement Karina Puisnay voit encore un peu son fils, mais le 11 octobre 2017 , son épouse qui a demandé le divorce l'emmène, apparemment dans le sud-ouest de la France, elle n'a plus aucune nouvelle.

Son erreur, ne pas avoir reconnu son fils à la naissance

Bien que mariée à celle qui a porté son enfant, Karina n'est pas considérée comme ayant droit sur l'enfant. Dans le cas de famille homoparentale, la mère légale est celle qui a porté l'enfant. Dans le cas d'une PMA la deuxième maman est considérée comme un tiers si elle n'a pas effectué de reconnaissance conjointe anticipée de l'enfant à naitre. Dans le cadre d'une insémination artisanale, la seule solution pour le parent conjoint est l'adoption plénière de l'enfant qui doit être né et le couple marié.

La justice a finalement reconnu en septembre 2020 le statut de Karina comme second parent

Mais faute d'obtenir l'adresse de son ex compagne, elle ne peut malgré les plaintes, faire respecter ses droits sur leur enfant âgé aujourd'hui de six ans et demi. Mais Karina ne baisse pour autant pas les bras. Accompagnée par l'Association, Les Enfants de l'Arc en Ciel, l'Asso, elle sait que son cas n'est pas isolé. Déterminée elle est bien décidée à retrouver un jour son petit Kélyo.

