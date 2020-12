Sept accidents mortels en seulement 10 jours sur les routes de Gironde

Ce mois de décembre est particulièrement meurtrier pour les usagers de la route en Gironde. Sept accidents mortels ont été recensés par la préfecture en seulement 10 jours, contre zéro en novembre. Le dernier s'est produit ce 18 décembre : une piétonne de 64 ans a été renversée au Haillan.

Autant d'accidents mortels sur les routes girondines en si peu de temps, un phénomène inhabituel et difficile à expliquer, selon Delphine Balsa, directrice de cabinet de la préfète du département. "Je ne peux pas dire que ce soit l'effet du déconfinement, parce qu'il y a un facteur humain qui est très difficile à appréhender", explique-t-elle. "Il est possible que la pluviométrie importante et le fait qu'il fasse nuit plus tôt joue aussi", ajoute Delphine Balsa.

Contrôles renforcés pendant les fêtes

Pour autant, la préfecture ne se dit pas particulièrement inquiète pour les vacances de Noël. "D'autant plus que le 31 décembre", sous couvre-feu, "il ne devrait y avoir personne sur les routes", ajoute Delphine Balsa. En revanche, "pour le 25 décembre, on pourrait être inquiet", notamment à cause de l'alcool et de la vitesse, explique la directrice de cabinet de la préfète de Gironde. Les contrôles seront d'ailleurs renforcés pendant les fêtes.

Au 18 décembre 2020, 62 personnes ont été tuées sur les routes de Gironde, contre 78 pour l'ensemble de l'année 2019.