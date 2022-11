Sept ans après les attentats du 13 novembre, "moins de ferveur médiatique et politique" pour les cérémonies

Les commémorations des attentats du 13 novembre 2015 se déroulent ce dimanche matin à Saint-Denis et Paris, en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo, et de la Première ministre Elisabeth Borne. Plusieurs cérémonies d'hommage aux victimes sont organisées sur tous les lieux touchés par l'attaque terroriste, devant chacune des plaques apposées en 2016. L'attentat avait fait 131 morts et 413 blessés à Saint-Denis et à Paris.

La première cérémonie s'est déroulée à Saint-Denis, devant la porte D du Stade de France. Ont suivi les hommages dans le 11e arrondissement de Paris, devant les terrasses du Petit Cambodge et au Carillon, devant celle de la Bonne Bière, devant le Comptoir Voltaire, devant la Belle Equipe et enfin devant le Bataclan.

La Première ministre Elizabeth Borne assiste à toutes les commémorations ce dimanche matin. © AFP - J. De Rosa

Pendant toutes ces commémorations, aucune prise de parole ne se fait. "Afin de préserver l’intimité des familles et des proches, la couverture médiatique de cette cérémonie est encadrée. Ainsi, l’espace réservé aux familles ne sera accessible ni à la presse, ni aux photographes" a prévenu la mairie de Paris .

"Moins de ferveur médiatique et politique" explique le rescapé du Bataclan et président de l'association Life For Paris, Arthur Dénouveaux

"Il y a moins d'intérêt médiatique et probablement moins d'intérêt politique a expliqué ce dimanche matin sur franceinfo Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan et président de l'association Life For Paris . Ça fait du bien aussi parce que ça va nous forcer à nous dire qu'on doit passer à autre chose. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire que ça devienne plus intime".

Une page s'est-elle tournée après le procès ? Question posée à Arthur Dénouveaux. Selon lui, "il n'y a pas d'oubli à proprement parler mais c'est remis à une place un peu plus normale pour un événement dramatique. Il ne faut pas non plus que ça nous fasse basculer dans une hystérie collective chaque année".